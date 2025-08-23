Nickelodeon prépare son grand retour après avoir disparu des écrans

Après plusieurs années d’absence, la chaîne Nickelodeon s’apprête à faire son grand retour sur les écrans. Ce come-back marque une nouvelle étape pour la célèbre marque dédiée aux programmes jeunesse, très attendue par de nombreux téléspectateurs.

Noggin : un retour inattendu sous le signe du jeu éducatif

Alors que l’univers de la télévision pour enfants se réinvente sans cesse, une ancienne marque refait surface. Jadis lancée en 1999 par Nickelodeon, la chaîne Noggin avait pour mission d’apporter un contenu à visée éducative, souvent exploité par les enseignants eux-mêmes. Mais après avoir connu plusieurs interruptions – disparition en 2009, résurrection comme service de streaming en 2015, puis arrêt en 2024 – voilà qu’un nouveau chapitre s’ouvre.

Un virage stratégique orchestré par Kristen Kane

Cette renaissance ne doit rien au hasard. L’ex-CEO, Kristen Kane, figure clé des débuts de la marque, œuvre depuis plusieurs mois à ce redémarrage. Elle souhaite capitaliser sur « l’esprit original de Noggin », tout en adaptant la formule aux nouvelles attentes des enfants et des familles. Selon ses propres mots : « Nous voulons que Noggin devienne un lieu où les enfants peuvent se retrouver entre eux, dans un cadre sécurisé et stimulant. »

L’application Noggin fait peau neuve : entre apprentissage et expérience ludique

Désormais recentrée sur le jeu vidéo éducatif, la plateforme cible les jeunes âgés de cinq à douze ans. L’ambition est claire : transformer chaque interaction en une occasion d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences. Pour illustrer cette philosophie, Kristen Kane explique vouloir proposer des jeux où chaque étape compte : « L’idée n’est pas d’avoir un résultat immédiat, mais d’accompagner les enfants dans chaque phase du processus, pour qu’ils se disent ensuite “je peux vraiment le faire”. »

Voici quelques axes majeurs qui guideront cette évolution :

L’obtention de nouvelles licences liées aux passions des utilisateurs.

L’intégration d’expériences locales inspirées des modèles comme Pokémon Go .

. L’objectif de créer un écosystème connecté et durable autour de Noggin.

Nickelodeon poursuit sa mutation dans un paysage concurrentiel

Parallèlement à cette relance ambitieuse, Nickelodeon, propriété du groupe Paramount, continue d’étendre ses franchises phares telles que « SpongeBob SquarePants » ou « Avatar: The Last Airbender », non seulement via la télévision mais également avec de nouveaux films en préparation. Reste à observer l’impact potentiel du rapprochement récent entre Paramount et Skydance, qui pourrait bien rebattre les cartes au sein du géant américain du divertissement pour enfants.