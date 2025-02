Niantic envisage de céder sa division gaming à Scopely pour 3,5 milliards de dollars

Scopely est en discussions avancées pour racheter l'activité jeux vidéo de Niantic, l'éditeur de Pokémon Go.

Tl;dr Niantic est en pourparlers pour vendre sa division jeux vidéo à Scopely pour 3,5 milliards de dollars.

L’accord inclurait Pokémon Go et d’autres titres mobiles, marquant un tournant pour Niantic.

Scopely, soutenu par l’Arabie saoudite, cherche à renforcer sa position sur le marché des jeux mobiles.

Un accord à 3,5 milliards en vue entre Niantic et Scopely

Selon les sources de Bloomberg, Niantic est en pourparlers avec Scopely pour vendre son activité jeux vidéo pour environ 3,5 milliards de dollars. L’accord inclurait Pokémon Go ainsi que d’autres titres mobiles. Toutefois, rien n’est encore finalisé, et les discussions restent confidentielles. Si elles aboutissent, cette vente marquerait un tournant majeur pour l’entreprise américaine. Ce rachat s’inscrit dans une dynamique où les grandes entreprises du jeu mobile cherchent à consolider leur position face à une concurrence croissante. Les représentants de Niantic et de Scopely ont refusé de commenter ces négociations en cours.

Pokémon Go: un succès difficile à réitérer

Lancé en 2016, Pokémon Go a connu un succès mondial, mais Niantic a eu du mal à renouveler cet exploit. Niantic a dû réduire ses effectifs et annuler plusieurs projets en 2022 et 2023, dont Harry Potter: Wizards Unite, qui a fermé en 2022. Malgré sa position dominante dans le domaine de la réalité augmentée, Niantic peine à maintenir sa croissance. Ses tentatives de diversification avec d’autres titres et des outils de cartographie en 3D n’ont pas eu l’impact escompté. L’entreprise, qui avait été séparée de Google en 2015, cherche aujourd’hui à se repositionner face à l’évolution du marché.

Une acquisition stratégique pour Scopely

Scopely, racheté en 2023 par Savvy Games Group pour 4,9 milliards de dollars, cherche à renforcer sa présence dans le marché du jeu mobile. Son PDG, Brian Ward, avait annoncé vouloir acquérir un jeu mobile de premier plan. Pokémon Go pourrait devenir un atout majeur dans cette stratégie d’expansion et renforcer l’influence de l’Arabie saoudite dans l’industrie du jeu vidéo. Ce rachat permettrait à Scopely d’intégrer une franchise mondialement reconnue et de diversifier son catalogue. De plus, cela offrirait à l’entreprise de nouvelles opportunités pour développer des expériences de jeu basées sur la réalité augmentée.

L’Arabie saoudite et son ambition vidéoludique

Savvy Games Group appartient au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, qui mise sur le secteur du jeu vidéo pour diversifier l’économie du pays. En août 2024, Niantic avait déjà signé un partenariat avec Savvy Games Group pour développer sa présence en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Égypte. Cette acquisition confirmerait la volonté de l’Arabie saoudite de devenir un acteur clé du marché vidéoludique mondial. Le pays investit massivement dans ce secteur, avec des rachats stratégiques et des initiatives visant à attirer les développeurs internationaux. L’objectif est de transformer l’Arabie saoudite en un hub majeur de l’industrie du jeu vidéo d’ici la prochaine décennie.