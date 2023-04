Savvy Games Group va racheter Scopely pour 4,9 milliards de dollars

Principal éditeur et développeur de jeux sur le marché du mobile, Scopely sera bientôt une filiale du Savvy Games Group qui appartient au fonds public d'investissement de l'Arabie Saoudite.

Dans le giron du Savvy Games Group, Scopely (WWE Champions, Marvel Strike Force, Star Trek Fleet Command, Stumble Guys, Scrabble GO, Yahtzee With Buddies) fonctionnera de manière autonome et bénéficiera du soutien financier continu de l’Arabie Saoudite pour mener à bien sa stratégie de développement et de consolidation de franchises existantes, de conquête de nouveaux publics grâce à des expériences de jeu innovantes, et de collaboration avec les meilleurs talents et studios du secteur par le biais de partenariats stratégiques et d’acquisitions.

Savvy Games Group, part of the Saudi government’s Public Investment Fund, has agreed to acquire game publisher Scopely for $4.9 billion https://t.co/xVzLZs6J9E — Bloomberg (@business) April 5, 2023

Brian Ward, PDG de Savvy Games Group, a déclaré :

Scopely est l’une des sociétés de jeux à la croissance la plus rapide aujourd’hui, et nous admirons depuis longtemps leur capacité à construire des communautés de joueurs fidèles et engagés. Notre mission est d’investir dans la communauté mondiale des jeux et de la faire grandir en invitant les meilleurs esprits à nous rejoindre. Sous la direction de Walter Driver et Javier Ferreira, Scopely s’est révélé être un leader exceptionnel et continuera à révolutionner l’avenir des jeux pour les années à venir. Nous sommes impatients d’accélérer les ambitions de l’entreprise et de travailler avec leur talentueuse équipe de développeurs, de concepteurs et d’éditeurs pour créer de nouveaux produits innovants et passionnants pour la communauté des joueurs à travers le monde.

Le Savvy Games Group va prendre de l’importance dans l’industrie vidéoludique avec Scopely

Cette acquisition devrait apporter à l’écosystème du Savvy Games Group les capacités de développement, l’infrastructure d’édition et la technologie différenciée de Scopely, ainsi qu’une base mondiale de créateurs talentueux à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Elle s’appuiera également sur l’approche multiplateforme de Scopely pour étendre son expertise en matière de jeux-services vers de nouveaux segments tels que les PC, les consoles et d’autres catégories de jeux.