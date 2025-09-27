La série de science-fiction phare de Netflix revient pour une saison 3, à ne pas manquer si vous aimez Squid Game

La troisième saison de la série de science-fiction phare de Netflix vient tout juste d’être dévoilée. Cette nouvelle salve d’épisodes promet suspense et rebondissements, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sensations fortes et les fans de Squid Game.

Tl;dr « Alice in Borderland » saison 3 disponible sur Netflix.

La série s’impose comme alternative à « Squid Game ».

L’intrigue mêle romance, survie et science-fiction.

Un nouveau souffle pour les amateurs de dystopies

Difficile de ne pas ressentir un léger vide après la fin de la troisième et ultime saison de Squid Game, diffusée en juin 2025 sur Netflix. La série sud-coréenne portée par Lee Jung-jae dans le rôle de Seong Gi-hoon, joueur compulsif pris au piège d’un jeu mortel aux accents de critique sociale acerbe, a conquis le monde entier. Pourtant, l’écho du désespoir capitaliste qui traverse la fiction n’a rien perdu de sa force et continue d’inspirer.

Une alternative japonaise qui séduit

Pour ceux qui cherchent une nouvelle dose d’adrénaline dystopique, une autre production s’impose : Alice in Borderland. Cette série japonaise, inspirée du manga éponyme de Haro Aso, propose un univers tout aussi sombre et haletant. Elle vient justement d’accueillir sa troisième saison sur Netflix, promettant de nouveaux épisodes à dévorer sans attendre – une aubaine pour les orphelins de Squid Game. Si les deux œuvres partagent l’idée centrale des « jeux » mortels auxquels se soumettent les protagonistes, l’ambiance diffère : ici, place à la science-fiction pure et à des mondes parallèles.

L’odyssée tragique d’Arisu et Usagi

Au cœur d’Alice in Borderland, on suit le parcours chaotique de Ryōhei Arisu, jeune adulte désabusé et passionné de jeux vidéo. Transporté dans un Tokyo alternatif avec deux amis, il doit survivre à des épreuves sanglantes. Aux côtés de la grimpeuse chevronnée Yuzuha Usagi, il tente tant bien que mal d’échapper à ce cauchemar. Au fil des saisons, leur relation évolue vers une romance improbable – un angle distinctif par rapport à son homologue coréenne.

La seconde saison introduit un système où chaque participant incarne une carte à jouer — clin d’œil direct au conte originel « Alice au pays des merveilles ». L’espoir reste mince mais Arisu et Usagi résistent, affrontant tour à tour ennemis redoutables et choix moraux déchirants.

Saison 3 : Amour mis à l’épreuve et nouveaux périls

À peine remis des précédentes épreuves, le couple voit sa tranquillité menacée : Usagi disparaît mystérieusement alors qu’ils avaient enfin retrouvé le monde réel. Arisu reçoit alors une ultime énigme sous forme d’une carte du Joker. Les bandes-annonces suggèrent une montée en intensité — explosions, retournements scénaristiques inattendus — ce qui laisse présager une saison encore plus audacieuse.

Pour les inconditionnels du genre, quelques alternatives existent encore parmi les productions dystopiques récentes… mais attention, il vaut mieux éviter « Squid Game: The Challenge » si vous tenez à garder foi en l’humanité !