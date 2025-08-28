La bande-annonce de la saison 3 d’Alice in Borderland dévoile de nouveaux jeux mortels sur Netflix

La bande-annonce de la saison 3 d’Alice in Borderland dévoilée par Netflix révèle l’arrivée de nouveaux jeux mortels. Les premières images promettent une intensification du suspense et des épreuves pour les personnages principaux de la série japonaise à succès.

Tl;dr Nouvelle intrigue inédite pour la saison 3.

Arisu et Usagi replongent dans les jeux mortels.

Sortie mondiale sur Netflix le 25 septembre.

Un retour inattendu dans l’univers d’Alice in Borderland

Après un final haletant, nombreux étaient ceux à penser que l’aventure d’Alice in Borderland touchait à sa fin. Pourtant, la série phénomène de Netflix, adaptée du manga signé Haro Aso, s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec une troisième saison qui promet de bousculer toutes les attentes. En effet, un tout nouveau trailer vient d’être dévoilé, annonçant l’arrivée d’une intrigue totalement inédite — un choix audacieux puisque même les lecteurs du manga seront plongés en territoire inconnu.

Une intrigue originale centrée sur la carte Joker

C’est désormais officiel : le 25 septembre marquera la sortie mondiale de cette nouvelle salve d’épisodes. Cette fois, Arisu et Usagi, incarnés par Kento Yamazaki et Tao Tsuchiya, croyaient avoir tiré un trait sur leur passé dangereux après avoir survécu aux redoutables jeux mortels et retrouvé une existence paisible dans le « monde réel ». Mais comme le révèle ce synopsis énigmatique partagé par la plateforme, leurs souvenirs effacés vont resurgir à travers des rêves troublants… jusqu’à ce que tout bascule soudainement.

Nouveaux visages, nouveaux dangers : un jeu relancé

Dans cette troisième saison, c’est l’apparition mystérieuse de la carte du Joker – portée par le personnage de Banda (Hayato Isomura) – qui va entraîner Arisu dans une nouvelle spirale infernale. La disparition soudaine d’Usagi, guidée par l’étrange chercheur Ryuji (Kento Kaku), servira de point de départ à une suite d’événements imprévisibles. Le trailer laisse entrevoir l’introduction de nombreux personnages inédits ainsi qu’une vague de nouveaux jeux dont l’issue pourrait bien s’avérer plus fatale encore que celles des saisons précédentes.

Parmi les éléments marquants dévoilés :

Nouveaux concurrents : Un groupe inédit devra survivre aux défis du Borderland.

Un groupe inédit devra survivre aux défis du Borderland. Mise en danger réelle : Cette fois, il semble que les vies soient plus que jamais en jeu.

Cette fois, il semble que les vies soient plus que jamais en jeu. Doutes persistants : Le sort des figures emblématiques comme Shuntaro Chishiya demeure incertain.

L’attente grandit avant la première japonaise historique sur Netflix

Première série japonaise à bénéficier d’une troisième saison complète sur la plateforme américaine, Alice in Borderland confirme sa place parmi les œuvres incontournables du genre thriller-survie. Reste à savoir si cette nouvelle aventure, portée par une histoire totalement originale, saura séduire aussi bien les fidèles de la première heure que les curieux attirés par le succès planétaire des death games à la sauce nippone. Le rendez-vous est pris pour le mois prochain sur Netflix : plus qu’à patienter avant d’en découvrir davantage sur ce monde où chaque choix peut s’avérer fatal…