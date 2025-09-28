Le point sur les séries Marvel : renouvellements, annulations et projets à venir dans le MCU

Alors que l’univers télévisuel Marvel multiplie les projets sur Disney+, de nombreuses séries du MCU connaissent des destins variés : certaines poursuivent leur aventure avec de nouvelles saisons, d’autres s’arrêtent déjà, tandis que plusieurs nouveautés sont en préparation.

Tl;dr Marvel réduit le rythme de ses séries Disney+.

Peu de suites prévues, mais quelques nouveautés arrivent.

Certains héros poursuivent leurs aventures ailleurs dans le MCU.

Un bilan contrasté pour les séries Marvel sur Disney+

Depuis 2021, l’univers cinématographique Marvel s’est étendu à une cadence inédite sur Disney+. Pas moins de seize séries ont vu le jour en quelques années, bouleversant la notion même d’« événement » associée jusque-là aux sorties cinéma. Face à ce foisonnement, Marvel Studios a récemment choisi de freiner la production. Ce ralentissement vise, d’une part, à préserver la cohérence du MCU, et d’autre part à redonner de l’aura à ses longs-métrages.

Des mini-séries marquantes… mais rarement prolongées

Pour les fans qui espéraient suivre durablement les aventures de leurs héros préférés, le constat est clair : la plupart des productions récentes étaient conçues comme des mini-séries sans suite directe prévue. C’est le cas notamment de WandaVision, dont l’intrigue s’est prolongée au cinéma avec « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » et bientôt dans « Agatha All Along ». D’autres titres phares, comme The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, ou encore Moon Knight, n’auront pas droit à une saison supplémentaire — même si leurs personnages continuent parfois leur route ailleurs dans le MCU.

Seule exception notable à cette règle : Loki. Après une première saison saluée par les spectateurs, la série a bénéficié d’une suite jugée encore plus réussie. Pour autant, un troisième volet n’est pas à l’ordre du jour ; Tom Hiddleston incarnera désormais Loki dans « Avengers: Doomsday ».

Nouveautés attendues et retours confirmés

Malgré cet essoufflement relatif, quelques séries connaissent un avenir prometteur. La liste suivante illustre cette dynamique :

Your Friendly Neighborhood Spider-Man : trois saisons sont prévues d’ici 2027.

: trois saisons sont prévues d’ici 2027. Daredevil: Born Again : deuxième saison en mars 2026, un spécial Punisher également attendu.

: deuxième saison en mars 2026, un spécial Punisher également attendu. Wonder Man, annoncé pour décembre, et Vision Quest, prévu en 2026.

D’autres projets tels que « Marvel Zombies » et « Ironheart » viendront enrichir ce catalogue déjà bien fourni. Quant aux personnages secondaires remarqués ces dernières années (Alaqua Cox ou Iman Vellani), leur présence future semble acquise dans différents formats du MCU.

Diversité des formats et avenir du MCU télévisé

Il convient de noter que plusieurs anciennes séries (Daredevil, The Defenders, etc.) issues de Netflix ou d’ABC restent hors du périmètre initial du MCU version Disney+, malgré leur intégration rétroactive. La stratégie actuelle vise désormais une sélection plus rigoureuse des projets et une meilleure articulation avec les films majeurs. Entre mini-séries uniques et potentiels crossovers géants (« Avengers: Secret Wars », « Doomsday »), l’avenir des super-héros à la télévision s’annonce plus ciblé… mais toujours aussi scruté par les fans.