Disney réinvente un classique des années 80 avec son meilleur concurrent aux Power Rangers

Disney propose une nouvelle série destinée à concurrencer les Power Rangers, en s’inspirant d’un classique télévisé des années 1980. Cette version revisitée s’impose déjà comme l’une des adaptations les plus réussies de cette franchise culte.

Tl;dr Disney lance la série live-action Armorsaurs .

. Des ados pilotent des dinosaures blindés contre des aliens.

Inspiré de Power Rangers et Dino-Riders.

Nouveaux Héros, Anciennes Inspirations

La nostalgie semble décidément avoir le vent en poupe chez Disney, qui s’apprête à proposer une création originale mêlant aventures futuristes et clins d’œil assumés aux séries cultes des années 1980 et 1990. Dès le 13 octobre prochain, la chaîne américaine Disney XD accueillera la série en prises de vues réelles Armorsaurs, fruit d’un accord mondial entre l’indépendant CAKE, la production de MGA Entertainment, et la branche télévision du géant aux grandes oreilles.

Dinosaures Blindés et Menace Extra-terrestre

L’intrigue prend racine dans un présent assiégé : une équipe d’adolescents, tous porteurs d’un marqueur génétique rare, se voit confier la tâche colossale de protéger la Terre face à une invasion alien. Leur atout ? La capacité de nouer un lien unique avec des dinosaures surarmés. Ensemble, humains et reptiles – chacun affichant fièrement sa couleur distinctive – composent une unité soudée qui se jette dans la bataille, exploitant les capacités spéciales conférées par l’armure de leurs impressionnants compagnons préhistoriques.

Le concept rappellera instantanément aux fans certains codes phares de la saga Power Rangers. Toutefois, cette fois-ci, pas de robots combinables façon Megazord : chaque pilote prend directement les commandes de son dinosaure attitré, une approche qui fait écho à un autre monument des années 1980 : la série animée Dino-Riders. Pour mémoire, ce programme opposait deux peuples extraterrestres transportés à l’ère préhistorique, où se liaient ou affrontaient dinosaures technologisés et guerriers venus d’ailleurs.

Un Casting Entre Nouveaux Visages et Figures Connues

La distribution mêle jeunes talents tels que Jailen Bates ou Avianna Mynhier à des noms plus établis comme Michael Dorn (Star Trek) ou Yvonne Chapman (Avatar: The Last Airbender). Cette diversité promet d’offrir au public aussi bien fraîcheur que familiarité.

Détail logistique important pour les amateurs du genre :

Armorsaurs compte déjà deux saisons commandées (26 épisodes au total), dont la première fournée a été co-produite par MGA Entertainment et Daewon Media.

compte déjà deux saisons commandées (26 épisodes au total), dont la première fournée a été co-produite par MGA Entertainment et Daewon Media. L’arrivée sur Disney+ est programmée pour février 2026.

Bilan : Entre Hommage et Renouveau Pop Culturel

Avec ce projet, Disney entend capter à la fois l’esprit d’équipe héroïque cher aux fans de sentai et le goût du spectaculaire préhistorique. Un pari audacieux où se mêlent héritage culturel et ambitions contemporaines. Reste à voir si ce cocktail assumé trouvera son public parmi les nostalgiques comme auprès des nouvelles générations.