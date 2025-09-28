The Boys dévoile qu’il existe pire qu’un super-héros maléfique

La série The Boys poursuit son exploration satirique des super-héros et vient de dévoiler qu’il existe une menace encore plus redoutable que les Supes malfaisants, bouleversant ainsi l’équilibre déjà fragile entre pouvoir et corruption dans son univers.

Tl;dr Le pouvoir incontrôlé menace plus que jamais dans The Boys .

. Le mystère de Cipher bouleverse l’équilibre à Godolkin University .

. Projet Odessa : Vought explore de nouveaux moyens de contrôle.

Un univers où les héros sèment le chaos

Dans la plupart des franchises de super-héros, le plus grand danger provient d’antagonistes surpuissants ; fort heureusement, des héros s’interposent, sauvant au passage les civils pris entre deux feux. Pourtant, l’univers singulier de The Boys, diffusé sur Prime Video, inverse radicalement cette logique. Les « Supes » créés et gérés par Vought déchaînent souvent une violence débridée, laissant derrière eux des citadins traumatisés. Le témoignage de Hughie Campbell reste emblématique du quotidien risqué auquel font face les anonymes, spectateurs impuissants face aux excès des héros.

L’énigme Cipher : humain ou nouvelle menace ?

La série dérivée, Gen V, pousse encore plus loin la réflexion sur les dérives du pouvoir absolu. Dès le retour à la Godolkin University, le climat demeure tendu pour Marie Moreau, Jordan Li et Emma Meyer. La mort d’Andre Anderson pèse lourdement sur le groupe qui tente désormais d’exposer les secrets sordides de leur école. Mais c’est surtout la présence mystérieuse de Cipher qui intrigue. Ce nouvel enseignant encourage Marie à développer son don de manipulation du sang, persuadé qu’elle pourrait surpasser Homelander. Pourtant, lors d’une séance d’entraînement inhabituelle, Marie découvre un détail troublant : l’absence totale de Compound V chez Cipher. Cette révélation ébranle toutes leurs certitudes.

Pour vérifier leur intuition, les étudiants installent une caméra dans la chambre de Cipher afin d’enregistrer un aveu potentiel. Leur plan tourne court : le doyen intervient et manipule Jordan pour l’opposer violemment à Marie, révélant ainsi un pouvoir inattendu qui soulève davantage de questions que de réponses.

Le Projet Odessa et la lutte pour le contrôle

Parallèlement à ces investigations clandestines, Marie et ses amis découvrent que le redémarrage du Projet Odessa, initiative confidentielle pilotée par Vought, les concerne au premier chef. Ils réalisent notamment que Cipher et Marie partagent une capacité rare : contrôler les Supes – respectivement via l’esprit et le sang –, mais seule Marie semble issue du Compound V. Cela laisse supposer que Cipher n’est pas un Supe traditionnel ; peut-être même incarne-t-il la nouvelle arme secrète permettant aux humains de reprendre la main sur leurs créations devenues incontrôlables depuis l’ascension d’Homelander.

Voici ce qui ressort des recherches menées par le groupe :

Cipher maîtrise certains Supes sans recourir au Compound V.

Marie serait un produit direct du Projet Odessa.

Vought prépare activement une riposte stratégique contre Homelander.

Une tension croissante avant la saison 2

Alors que l’influence des humains s’amenuise face à celle d’Homelander, l’arrivée de personnages tels que Cipher pourrait bien rebattre les cartes au sein de cet univers désabusé. Un suspense haletant s’installe autour du véritable objectif du Projet Odessa et du rôle crucial que jouera Marie dans cette lutte sous haute tension. La saison 2 de Gen V, disponible sur Prime Video, promet déjà son lot de révélations explosives…