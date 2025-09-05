Pourquoi Amazon Prime Video a annulé Motorheads ?

Malgré des critiques positives, la série télévisée Motorheads n’a pas atteint les objectifs stratégiques d’Amazon Prime Video et s’arrête dès sa première saison.

Tl;dr Amazon Prime Video annule Motorheads après une seule saison, malgré une communauté fidèle et des critiques positives.

La série n’a pas atteint les classements Nielsen, un critère clé dans un contexte économique tendu pour le streaming.

Les producteurs de Motorheads espèrent trouver un nouveau diffuseur, Netflix ou une chaîne télévisée étant parmi les options.

Un arrêt brutal malgré une communauté fidèle

Le couperet est tombé : la série Motorheads, proposée depuis mai dernier sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, n’ira pas plus loin que sa première saison. Une décision difficile à comprendre pour les fans, tant le programme semblait bénéficier d’une solide popularité auprès du public et des critiques. En dépit de sa présence constante dans le top 10 de la plateforme, la série n’a, semble-t-il, pas su répondre aux attentes internes du géant du streaming.

Des chiffres qui n’ont pas suffi

Créée par John A. Norris, également à la manœuvre sur All American, et portée par un casting où l’on retrouve notamment Ryan Phillippe, Nathalie Kelley ou encore Michael Cimino, la fiction avait pourtant rassemblé les suffrages : un score flatteur de 78% côté critiques et un impressionnant 95% côté spectateurs sur Rotten Tomatoes. Pourtant, en dehors de l’écosystème Amazon Prime Video, Motorheads ne s’est jamais hissée dans le classement hebdomadaire Nielsen des séries les plus regardées, un indicateur souvent décisif. Dans un contexte où l’équation économique du streaming se durcit — annulations précoces devenant la norme — il semblerait que ces résultats aient pesé lourd dans la balance.

Lueur d’espoir pour la suite ?

Face à cette issue, l’équipe créative refuse toutefois de baisser les bras. Selon le producteur exécutif Jason Seagraves, les discussions sont déjà en cours afin de trouver un nouveau foyer à Motorheads. Il confie ainsi : « Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et portés par l’engouement des fans. Nous gardons espoir de voir la série continuer ailleurs ». La situation n’est pas inédite : on se souvient d’autres programmes repêchés par des plateformes concurrentes ou des chaînes traditionnelles.

Parmi les scénarios envisagés, plusieurs pistes circulent :

Netflix, déjà sauveur de séries orphelines mais aujourd’hui plus sélectif ;

Le passage vers une chaîne spécialisée jeunesse telle que Freeform ou même un retour à la télévision traditionnelle.

L’avenir incertain des productions originales en streaming

Reste que chaque diffuseur possède désormais ses propres critères économiques et éditoriaux. Si Motorheads ne s’intégrait plus au modèle d’Amazon Prime Video, rien ne dit qu’elle ne séduira pas ailleurs – affaire à suivre donc, alors que la tendance générale montre un secteur devenu particulièrement impitoyable envers ses créations originales.

En attendant une éventuelle renaissance, les dix épisodes restent accessibles sur Amazon Prime Video pour les curieux désireux de découvrir cette série atypique sur fond de course urbaine et d’amitiés inattendues dans une Amérique en quête d’espoir.