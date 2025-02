Les films Amazon Prime Video à voir absolument avant leur retrait

Découvrez les cinq meilleurs films disponibles sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Tl;dr Amazon Prime Video va supprimer certains films importants à la fin du mois.

Cinq films notables à voir avant leur disparition du service.

Les nouveaux films ajoutés à Amazon Prime Video en février 2025.

Profitez des derniers jours de février sur Amazon Prime Video

Alors que le mois de février touche à sa fin, Amazon Prime Video se prépare à faire ses adieux à certains films incontournables. Le service de streaming renouvelle constamment son contenu, mais il n’est jamais facile de voir disparaître de grands films de sa liste. Si vous aviez prévu de regarder certains titres exceptionnels, c’est maintenant votre dernière chance avant qu’ils ne soient plus disponibles.

Cinq films à voir avant leur disparition

Du thriller policier récompensé aux Oscars « L.A. Confidential » à une autre des captivantes énigmes d’Hercule Poirot, il vous reste encore du temps pour regarder des films de qualité avant qu’ils ne quittent Prime Video. Voici donc les cinq meilleurs films à voir en streaming avant leur disparition ce mois-ci.

Et si vous en voulez encore plus, consultez notre guide sur les nouvelles sorties ajoutées récemment à Prime Video en février 2025.

Les films à ne pas manquer

« L.A. Confidential », largement considéré comme l’un des meilleurs films policiers néo-noir jamais réalisés, est réalisé par Curtis Hanson et basé sur le roman de James Ellroy. Le film a reçu neuf nominations aux Academy Awards, en remportant deux (Meilleure actrice dans un second rôle et Meilleur scénario adapté). Si vous aimez les thrillers policiers complexes avec des personnages forts, celui-ci vaut vraiment la peine d’être regardé.

« The Social Network » est un film récompensé aux Oscars qui continue de recevoir de nombreux éloges, et pour de bonnes raisons. Avec un scénario astucieux et des performances incroyables, il transforme quelque chose d’aussi apparemment ennuyeux que le codage dans une chambre de dortoir en un drame captivant à enjeux élevés. Même si les médias sociaux vous indiffèrent complètement, ce film vous accroche dès le début et ne vous lâche pas.

Des films pour tous les goûts

Si vous êtes d’humeur pour un thriller militaire, « Captain Phillips » est un choix solide. Tom Hanks livre l’une de ses meilleures performances, surtout dans les derniers moments du film, qui sont absolument bouleversants. Barkhad Abdi, dans son premier rôle au cinéma en tant que leader des pirates, est également phénoménal et apporte une intensité unique à son rôle.

« A Haunting in Venice » est une expérience simple qui fait un excellent film à regarder le soir avec du pop-corn. Alors que « Murder on the Orient Express » et « Death on the Nile » quittent également Prime Video prochainement, « Venice » se distingue comme l’option la plus forte, surtout si vous aimez les atmosphères surnaturelles.

Un autre film récompensé aux Oscars à voir est « American Sniper », un drame de guerre captivant basé sur l’histoire vraie de Chris Kyle, le sniper le plus meurtrier de l’histoire militaire américaine.