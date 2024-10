The Social Network : la vraie histoire sur la création de Facebook ?

Dans The Social Network, réalisé par David Fincher, la naissance de Facebook est dépeinte comme une succession de trahisons et de rivalités. Pourtant, les événements réels derrière la création du réseau social sont bien moins spectaculaires : des conflits existent, mais beaucoup de scènes ont été dramatisées pour le grand écran.

Tl;dr Les débuts de Facebook sont plus nuancés que ce que The Social Network montre.

Les accusations de vol d’idée par Tyler et Cameron Winklevoss sont exagérées.

La relation entre Mark Zuckerberg et Eduardo Saverin est plus complexe dans la vraie vie.

Le personnage de Mark Zuckerberg dans The Social Network ne reflète pas complètement son vrai caractère.

Les débuts de Facebook : réalité vs fiction

Dans The Social Network, on montre Mark Zuckerberg codant furieusement pour lancer The Facebook après un épisode de rupture amoureuse. En réalité, la création du réseau social a été plus méthodique. Mark Zuckerberg avait déjà lancé plusieurs projets, comme CourseMatch et Facemash, avant de travailler sur The Facebook. L’idée n’est donc pas née du jour au lendemain dans un accès de colère, comme le film le laisse penser, mais découle plutôt d’une série de tentatives visant à créer des connexions sociales en ligne. The Social Network simplifie aussi les débuts du projet en omettant les contributions techniques de ses cofondateurs. Par exemple, Dustin Moskovitz, autre colocataire de Mark Zuckerberg, a joué un rôle crucial dans le développement initial de la plateforme, rôle complètement absent dans le film.

Les jumeaux Winklevoss : une accusation amplifiée ?

L’un des aspects les plus dramatiques du film est la rivalité entre Mark Zuckerberg et les jumeaux Winklevoss. Ces derniers accusent Mark Zuckerberg d’avoir volé l’idée de leur projet, HarvardConnection (devenu ConnectU). Dans la réalité, il est vrai que Tyler et Cameron Winklevoss ont poursuivi Mark Zuckerberg en justice, mais la notion de vol d’idée est beaucoup plus complexe. Mark Zuckerberg a effectivement travaillé avec les Winklevoss sur leur projet avant de lancer The Facebook, mais les deux sites étaient fondamentalement différents dans leur conception et leurs ambitions. Le film exagère la trahison supposée en amplifiant le rôle des Winklevoss dans la création du concept. Dans la réalité, un accord à l’amiable a été trouvé, mais de nombreux experts estiment que The Facebook aurait vu le jour même sans leur implication.

Eduardo Saverin : un partenaire évincé ou simple divergence professionnelle ?

The Social Network présente la relation entre Mark Zuckerberg et Eduardo Saverin comme une trahison amicale d’une rare violence. Eduardo Saverin, le premier investisseur et cofondateur de Facebook, se voit progressivement écarté de l’entreprise par Mark Zuckerberg, influencé par Sean Parker (le fondateur de Napster), qui fait tout pour diminuer sa part d’actions. Dans la réalité, les tensions étaient certes bien présentes, mais elles étaient également liées à des désaccords stratégiques. Eduardo Saverin, qui résidait à New York, était moins impliqué dans les opérations quotidiennes de l’entreprise à Palo Alto. De plus, il semble que Mark Zuckerberg et d’autres aient estimé que Eduardo Saverin ne comprenait pas la direction que l’entreprise devait prendre. L’éviction d’Eduardo Saverin n’était donc pas uniquement une trahison orchestrée par Mark Zuckerberg, mais aussi le résultat de divergences professionnelles profondes. Finalement, Eduardo Saverin a poursuivi Facebook en justice et a été indemnisé, obtenant aussi une reconnaissance officielle en tant que cofondateur.

Mark Zuckerberg : un portrait déformé ?

The Social Network dépeint Mark Zuckerberg comme un personnage froid, calculateur, et socialement maladroit, motivé par une soif de reconnaissance sociale. Bien que Mark Zuckerberg ait effectivement montré un grand pragmatisme dans les décisions ayant façonné Facebook, plusieurs personnes proches de lui estiment que le film lui prête des intentions qu’il n’a pas eues.

Dans la réalité, Mark Zuckerberg était davantage motivé par l’idée de révolutionner la façon dont les gens se connectent entre eux que par un désir de vengeance personnelle ou de prouver quelque chose. De nombreux aspects de sa personnalité sont simplifiés dans le film pour servir l’intrigue dramatique, alors que dans la vraie vie, Mark Zuckerberg est souvent décrit comme introverti mais pas aussi déconnecté émotionnellement que l’acteur Jesse Eisenberg le montre à l’écran.