Facebook mise sur le contenu et les événements « locaux » pour reconquérir les jeunes adultes

Face à une baisse d'intérêt parmi les jeunes adultes, Facebook lance une série d'initiatives pour se réinventer et attirer cette tranche d'âge cruciale. La plateforme met en avant un nouvel onglet "local" pour promouvoir le contenu et les événements de proximité, espérant ainsi renforcer l'engagement des utilisateurs avec leur communauté.

Tl;dr Meta modifie Facebook pour attirer les jeunes adultes.

De nouvelles fonctionnalités locales et un accent sur les événements sont introduits.

Le succès de ces efforts reste incertain.

Facebook rénové pour séduire les jeunes

Meta cherche à renouveler l’intérêt des jeunes adultes pour Facebook, en introduisant une série de modifications sur son réseau social vieux de 20 ans. Ces changements sont conçus pour encourager les utilisateurs plus jeunes à passer plus de temps sur l’application.

Des nouvelles fonctionnalités pour une expérience locale

La nouvelle version de l’application intégrera une section « locale » destinée à mettre en avant des informations pertinentes relatives à la communauté locale de l’utilisateur. Cette initiative inclut également une attention renouvelée sur les événements organisés sur la plateforme et une nouvelle fonctionnalité « Communautés » pour Messenger. Selon Meta, ces modifications aideront les jeunes adultes à « explorer leurs intérêts et à se connecter avec le monde au-delà de leurs amis proches ».

L’accent mis sur les événements n’est pas une stratégie entièrement nouvelle pour l’entreprise. En effet, elle avait lancé une application dédiée aux événements en 2016, puis l’avait repositionnée un an plus tard pour se concentrer sur les entreprises et événements « locaux ». Cependant, cette application a discrètement été abandonnée en 2021.

Des événements et des groupes plus présents

Avec sa nouvelle approche, Meta compte rendre la présence des événements plus marquante sur Facebook. Les utilisateurs recevront désormais des recommandations d’événements personnalisées sous forme de résumés hebdomadaires et de week-end, qui leur seront transmis via des notifications dans l’application. De plus, le fonctionnement des invitations à des événements Facebook sera modifié, permettant aux utilisateurs d’envoyer des invitations via Instagram, SMS et email.

Les groupes Facebook, une des fonctionnalités les plus utilisées par les jeunes adultes selon Meta, seront également mis en avant. Une expérimentation est en cours avec une « IA de groupe personnalisable » qui permet aux administrateurs de créer un bot capable de dialoguer avec les membres et de répondre aux questions basées sur les publications partagées au sein du groupe.

Des efforts pour reconquérir les jeunes

Malgré ces efforts pour reconquérir les jeunes utilisateurs, l’efficacité de ces nouvelles mesures reste à prouver. Meta affirme que plus de 40 millions de jeunes adultes utilisent Facebook aux États-Unis et au Canada, un chiffre qui serait « le plus élevé depuis plus de 3 ans ». Cependant, cela ne représente qu’une petite fraction de ses utilisateurs totaux dans ces régions, et une part encore plus minime de ses utilisateurs globaux.