Facebook teste un onglet Explorer à la Instagram et lance un nouvel onglet vidéo pour Reels

Tl;dr Meta teste un nouvel onglet « Explore » sur Facebook.

Un onglet « Vidéo » repensé pour intégrer les Reels est en cours.

Ces modifications visent particulièrement les jeunes utilisateurs.

Facebook : Vers une nouvelle expérience utilisateur

Meta, la société mère de Facebook, a annoncé lors de son événement IRL à Austin l’arrivée de plusieurs nouveautés sur la plateforme. Parmi elles, le test d’un onglet « Explore » et une refonte majeure de l’onglet « Vidéo ».

Un onglet « Explore » pour plonger dans vos centres d’intérêt

L’onglet « Explore », déjà familier aux utilisateurs d’Instagram, sera désormais une fonctionnalité testée sur Facebook. Il proposera une variété de contenus adaptés aux intérêts de chaque utilisateur. Meta espère ainsi offrir une expérience plus personnalisée et immersive. Pour les amateurs de jeux vidéo, par exemple, il pourrait regorger de stratégies pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Cependant, l’onglet « Explore » est encore au stade de test et pourrait nécessiter un certain temps avant d’être déployé à grande échelle.

L’onglet « Vidéo » fait peau neuve

En parallèle, l’onglet « Vidéo » est également en cours de rénovation pour accueillir les Reels. Désormais, tout le contenu vidéo de Facebook sera regroupé dans cet onglet, diffusé sur un lecteur vidéo plein écran. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de visionner facilement les meilleures vidéos courtes, longues et en direct. Cette mise à jour devrait être disponible dans les semaines à venir.

Un coup de jeune pour Facebook

Ces changements interviennent dans un contexte où Meta cherche à séduire un public plus jeune. La société a révélé que les jeunes adultes sur Facebook consacrent environ 60% de leur temps à regarder des vidéos et des Reels. Cependant, cette tendance n’est pas exclusive aux jeunes. De nombreux utilisateurs de tous âges, comme le père de l’auteur de l’article original, passent également beaucoup de temps à regarder des vidéos et des Reels sur Facebook. Ainsi, cette refonte de l’onglet « Vidéo » profitera à tous les utilisateurs.