Meta Quest 3S contre Meta Quest 3 : Quelles différences ?

Le Meta Quest 3S ressemble beaucoup au Quest 3, toutefois, il y a des différences significatives à noter. Qu'est-ce qui différencie vraiment le Meta Quest 3S du Quest 3, selon vous ?

Tl;dr Le Meta Quest 3S offre une expérience similaire au Meta Quest 3, mais à un coût inférieur.

Le Quest 3S a quelques différences de conception et de résolution par rapport au Quest 3.

Les deux modèles de Quest 3S seront disponibles à partir du 15 octobre à des prix abordables.

En dépit de certaines limitations, le Quest 3S pourrait offrir une meilleure performance grâce à sa résolution inférieure.

L’arrivée du Meta Quest 3S : Une expérience de réalité mixte à moindre coût

Dévoilé lors du Meta Connect 2024, le Meta Quest 3S est la dernière innovation de l’entreprise en matière de casques de réalité mixte. Cet appareil promet de fournir une expérience similaire à celle du Meta Quest 3, mais à un coût nettement inférieur, une proposition alléchante pour ceux qui recherchent l’un des meilleurs casques de réalité virtuelle.

Comparaison des prix : Meta Quest 3S et Meta Quest 3

Le facteur déterminant pour beaucoup est sans aucun doute le prix. En effet, dès le 15 octobre, deux modèles du Meta Quest 3S seront disponibles : le modèle d’entrée de gamme à 299 $ avec une capacité de stockage de 128 Go, et un modèle à 399 $ offrant un espace de stockage plus généreux de 256 Go.

Cela contraste avec les prix initiaux du Meta Quest 3, qui étaient de 499 $ pour le modèle 128 Go et de 649 $ pour le modèle 512 Go. Il est à noter que le Meta Quest 3 de 512 Go est désormais proposé à 499 $, ce qui pourrait le rendre plus attractif pour certains. Néanmoins, pour ceux qui ont un budget serré, le Quest 3S reste une option plus abordable.

Différences de conception : Meta Quest 3S et Meta Quest 3

En termes de « design », le Quest 3S présente quelques différences avec le Quest 3. Par exemple, les caméras avant du nouveau casque se situent maintenant sur les côtés inférieurs gauche et droit, et non plus au centre comme sur le Quest 3. De plus, le Meta Quest 3S ne dispose pas de molette de réglage IPD permettant d’ajuster finement le casque à la tête de l’utilisateur, ni de prise casque 3.5mm.

Bien que ces différences de conception ne soient pas radicales, elles pourraient rendre le Quest 3S moins confortable pour certains utilisateurs. Cependant, un test en conditions réelles sera nécessaire pour en juger.

Comparaison des lentilles et de la résolution : Meta Quest 3S et Meta Quest 3

En ce qui concerne les « lentilles et la résolution », le Quest 3S utilise des lentilles de Fresnel, contrairement aux « lentilles pancake » du Quest 3 qui rendent les graphiques périphériques plus nets, améliorant ainsi l’immersion. De plus, le Quest 3S a une résolution de 1,832 x 1,920 avec un taux de rafraîchissement variable de 90 à 120Hz, inférieure à celle du Meta Quest 3.

Cela signifie que le Quest 3S offrira probablement une expérience visuelle similaire à celle du Quest 2, étant donné que les deux appareils ont les mêmes lentilles et résolution. Toutefois, malgré une expérience visuelle légèrement diminuée par rapport au Quest 3, le Quest 3S pourrait offrir de meilleures performances grâce à sa résolution native inférieure.

Quel casque choisir ?

En fin de compte, le choix entre le Meta Quest 3S et le Meta Quest 3 dépendra de vos besoins spécifiques. Si vous recherchez plus d’espace de stockage et une meilleure possibilité de réglage du casque, le Meta Quest 3 est la voie à suivre. Cependant, si vous privilégiez le rapport qualité-prix, le nouveau casque Quest 3S pourrait être une évidence. Quel que soit votre choix, vous aurez accès à presque toutes les mêmes applications et jeux, vous offrant ainsi une solide expérience de réalité mixte.