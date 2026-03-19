Du métavers VR au mobile : Meta transforme radicalement Horizon Worlds

En tournant le dos à la réalité virtuelle pour Horizon Worlds, Meta confirme son basculement vers des usages plus accessibles et moins immersifs.

Tl;dr Meta met fin à l’expérience VR de Horizon Worlds, symbole d’un changement de cap.

L’accès aux univers virtuels bascule vers le mobile, avec la disparition de lieux et fonctionnalités clés.

Le métavers passe au second plan au profit de l’IA et des technologies connectées.

La fin d’une ère pour Horizon Worlds

Les ambitions initiales de Meta autour du « métavers » prennent un tournant décisif. D’ici le 15 juin 2026, l’univers virtuel Horizon Worlds, lancé comme vitrine du métavers par la société de , ne sera plus accessible via casque de réalité virtuelle. Cette évolution, officialisée récemment dans les forums communautaires de la société, marque la fin d’une époque et le début d’une réorientation.

Une dématérialisation de l’expérience immersive

Dans le courant du mois de mars, les utilisateurs des casques Quest verront disparaître les mondes et événements majeurs comme Horizon Central, Events Arena, ou encore Kaiju et Bobber Bay. Ces lieux phares ne figureront plus dans la boutique Quest, ni ne seront visitables en réalité virtuelle. Après le 15 juin 2026, il deviendra tout simplement impossible d’y accéder via un casque. Pour continuer à explorer ces univers, il faudra passer par l’application mobile dédiée sur iOS ou Android.

Une réduction des options sociales

Ce recentrage s’accompagne aussi de la suppression de certaines innovations récentes, notamment la fonctionnalité Hyperscape Capture. Bien qu’il reste possible pour les utilisateurs d’effectuer et visualiser des captures 3D immersives d’environnements réels, baptisées « Hyperscapes », les options pour partager ces expériences ou inviter des amis dans ces espaces virtuels collectifs vont disparaître.

La bascule vers l’IA et les lunettes connectées

Au départ, la feuille de route dévoilée par Meta entretenait une certaine ambiguïté sur un possible maintien partiel du métavers VR pour les usagers les plus fidèles aux casques Quest. Mais ce n’était visiblement jamais vraiment à l’ordre du jour. La société évoque une « dynamique positive » autour de la version mobile en 2025 pour justifier ce choix radical. Cette décision interroge sur la stratégie réelle du géant californien : alors même qu’il se présente toujours comme une entreprise du métavers, ses investissements se déplacent nettement vers l’IA et les lunettes connectées, au détriment du rêve originel tout-virtuel. Une page se tourne, sans bruit mais non sans conséquences.