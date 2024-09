Comment suivre l’événement Meta Connect 2024 ?

On s'attend à voir arriver des lunettes intelligentes en réalité augmentée et une version plus abordable du casque Quest 3. Êtes-vous aussi impatients de découvrir ces nouveautés technologiques?

Tl;dr La conférence Meta Connect se tiendra les 25 et 26 septembre.

Les keynotes du CEO Mark Zuckerberg et des développeurs sont attendus.

Des annonces sur les produits et fonctionnalités de Meta sont prévues.

Le modèle d’apprentissage automatique open-source Llama devrait être discuté.

Meta Connect : un événement à ne pas manquer

Le géant de la technologie Meta se prépare à lancer sa conférence dédiée aux développeurs, Meta Connect, les 25 et 26 septembre prochains. Cette année, l’événement se concentrera sur l’utilisation optimale des produits Meta par les développeurs. Cependant, les annonces les plus importantes devraient provenir des discours d’ouverture du CEO Mark Zuckerberg et des développeurs, prévus pour le 25 septembre à 19 h, heure française.

Les intéressés pourront suivre le keynote en direct sur Facebook via la page Meta for Developers. Une autre option sera de vivre l’événement dans Horizon Worlds, une expérience virtuelle inspirée par le campus Meta à Menlo Park. Bien que Meta ait partagé par le passé les keynotes sur sa chaîne YouTube, il est peu probable que l’événement y soit diffusé en direct cette année.

Que peut-on attendre de Meta Connect ?

La keynote de Meta Connect devrait être riche en annonces. Mark Zuckerberg, le CEO de Meta, devrait discuter des avancées en matière de réalité mixte, d’IA et de technologies portables. La compagnie promet également de donner un aperçu de ses nouveaux produits et fonctionnalités. Il se pourrait que ces annonces comprennent une paire de lunettes de réalité augmentée, dont le nom de code est Orion, qui a été teasée par les dirigeants depuis quelque temps.

Par ailleurs, il est attendu une version moins chère du Quest 3, appelée Quest 3S. Ce dernier pourrait être vendu à 300 $, un prix nettement inférieur aux 500 $ du Quest 3. Cette nouveauté pourrait aider Meta à abandonner définitivement le Quest 2, sorti en 2020 et nettement moins puissant que le Quest 3.

En outre, Meta pourrait annoncer une mise à jour des lunettes connectées Ray-Ban Meta lors de Connect. Suite au renouvellement récent de leur partenariat avec le propriétaire de Ray-Ban, EssilorLuxottica, d’autres développements sont à attendre de cette alliance.

L’IA au cœur des discussions

Au-delà des produits, l’IA devrait être le sujet central du discours des développeurs, prévu à 14h ET. Il est fort probable que nous en apprenions davantage sur son utilisation au sein des casques et lunettes connectées de Meta. Ainsi, le modèle d’apprentissage automatique open-source Llama devrait être un sujet de discussion majeur.