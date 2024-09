Meta Connect 2024 : Attendez-vous à Quest 3S abordable, IA, lunettes intelligentes et plus encore

Il est fort probable que nous aurons bientôt un aperçu d'Orion, les véritables lunettes de réalité augmentée de Meta. Quels pourraient être les avantages de ces lunettes pour notre quotidien?

Tl;dr Meta Connect 2024 présentera les dernières avancées de Meta dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée.

Meta prévoit de dévoiler des lunettes de réalité augmentée, nommées Orion, moins encombrantes que les précédents modèles.

Une version allégée du Quest 3, appelée Quest 3S, pourrait également être présentée, visant un prix plus abordable.

Les nouvelles fonctionnalités de l’IA de Meta, notamment le modèle de langage Llama 3.1, seront probablement mises en avant.

L’événement phare de Meta : Meta Connect 2024

En tant que journaliste d’actualité avec plus de 20 ans d’expérience, je m’intéresse de près à l’événement automnal de Meta, Meta Connect 2024. Anciennement connu sous le nom de Oculus Connect, puis de Facebook Connect, cette manifestation est une vitrine majeure pour les dernières innovations de l’entreprise dans les domaines de la réalité virtuelle et mixte. Cette année, comme l’année dernière, les grands mots d’ordre sont l’intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée (AR).

Le rêve de la réalité augmentée

L’union de l’IA et de l’AR est une des voies que Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, explore pour concrétiser le rêve de mondes virtuels persistants. Si les lunettes AR décollent vraiment, elles pourraient permettre à Meta de contrôler une autre partie de notre monde numérique. Pour atteindre cet objectif, la présentation d’un casque VR actualisé et bon marché serait une bonne stratégie.

Parmi les nouveautés attendues figurent les lunettes de réalité augmentée, nommées en code Orion. Contrairement au Quest 3, qui monopolise votre champ de vision, Orion pourrait vous permettre de voir le monde réel comme une paire de lunettes normales. Mais, à l’instar de Magic Leap et HoloLens de Microsoft, les lunettes de Meta pourraient superposer des images holographiques à votre réalité.

Un Quest 3 plus abordable

Au lieu d’un casque amélioré, tout indique que Meta va lancer une version allégée du Quest 3, appelée le Quest 3S. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’entreprise envisage des prix de 300 ou 400 dollars, tout en offrant une expérience proche du Quest 3. Cette décision vise à faciliter la tâche des développeurs en réduisant l’écart de performance entre le Quest 3 et le Quest 2.

L’IA toujours présente

Meta devrait également présenter de nouvelles façons d’exploiter l’IA dans ses casques Quest et ses lunettes intelligentes Ray-Ban. En particulier, l’entreprise souligne que son modèle de langage Llama 3.1 offre des capacités de traduction, de mathématiques et de connaissances générales nettement améliorées. Tout porte à croire que Meta introduira de nouvelles fonctionnalités d’IA alimentées par Llama 3.1 dans les lunettes intelligentes Ray-Ban.