Que faut-il attendre du Meta Connect 2024 ?

Le Meta Connect 2024 mettra en lumière des avancées majeures dans la réalité augmentée, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, notamment avec les lunettes Orion et une version plus abordable du casque Quest 3. Les nouvelles capacités d'IA, telles que Llama 3.1, devraient enrichir l'expérience des utilisateurs, tout en dévoilant des outils plus immersifs pour le metaverse et les appareils connectés.

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, est prêt à dévoiler ses dernières avancées technologiques lors de son événement automnal Meta Connect 2024. Les observateurs s’attendent à des annonces majeures dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et de la réalité augmentée (RA).

Des lunettes pour un monde en réalité augmentée

Orion, c’est le nom de code des lunettes de réalité augmentée sur lesquelles travaille Meta depuis maintenant plusieurs années. Après avoir abandonné le développement d’un casque de réalité mixte haut de gamme, la société mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus se concentre désormais sur ce nouvel accessoire. Très différent du Quest 3, qui offre une vision totale du monde virtuel, Orion permettrait de voir le monde réel comme à travers une paire de lunettes classiques. Toutefois, à l’instar des produits de Magic Leap et de Microsoft, ces lunettes pourraient superposer des images holographiques à notre réalité.

Mark Zuckerberg a indiqué lors d’une interview sur le Blueprint Podcast que les lunettes Orion représentaient une « grande avancée ». Il a également dévoilé qu’une version de démonstration serait bientôt disponible, même si le produit final n’est pas destiné à être vendu à grande échelle.

Une alternative économique au Quest 3

Parallèlement à Orion, Meta travaillerait sur une version plus abordable du Quest 3, appelée Quest 3S. Les fuites suggèrent que cette nouvelle version serait considérablement moins chère que le modèle actuel, tout en offrant une expérience similaire. Elle pourrait remplacer le Quest 2, dont le prix est toujours de 299 dollars malgré sa sortie en 2020.

L’objectif de Meta serait de réduire l’écart de performance entre le Quest 3 et le Quest 2, afin de faciliter le travail des développeurs. Selon certaines rumeurs, Meta envisagerait même de vendre certaines versions du Quest 3S sans contrôleurs, ce qui réduirait encore davantage le prix.

Enfin, Meta devrait dévoiler de nouvelles façons d’exploiter l’IA dans ses produits. La société mise notamment sur son modèle de langage Llama 3.1 pour améliorer ses capacités de traduction, de mathématiques et de connaissances générales. Des avancées significatives sont attendues sur les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta, même si leur puissance de traitement limitée et leur autonomie pourraient retarder l’intégration de ces améliorations.

Reste à attendre le 25 septembre 2024 pour découvrir toutes les nouveautés que Meta nous réserve.