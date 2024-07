Meta AI est désormais disponible en français, espagnol, portugais et plus encore !

Parmi les nouveautés de Meta AI, un outil de génération d'images se distingue, baptisé "Imagine-moi".

TL;DR Meta AI a lancé en septembre 2023 son modèle d’apprentissage de langue Llama 2 et annonce désormais un nouvel ensemble de fonctionnalités et un nouveau modèle LLM : Llama 3.1.

L’assistant AI de Meta est désormais accessible dans 22 pays et dans de nouvelles langues, grâce à l’ajout de l’Argentine, du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, du Mexique, du Pérou et du Cameroun.

Meta lance un nouvel outil en version bêta, « Imagine-moi », qui permet de créer des images personnalisées, et son nouveau modèle open-source, Llama 3.1 405B.

Meta AI : des avancées dans l’apprentissage automatique

La société Meta AI, lancée en septembre 2023, a fait beaucoup de chemin depuis l’introduction du modèle d’apprentissage de langue Llama 2. Près d’un an plus tard, l’entreprise annonce une série de nouvelles fonctionnalités et un nouveau LLM pour le soutenir : Llama 3.1.

Une expansion multilingue

Parmi ces mises à jour, l’accessibilité de l’assistant AI de Meta s’est étendue, touchant maintenant 22 pays. Cette expansion est rendue possible par la nouvelle présence en Argentine, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Mexique, au Pérou et au Cameroun. De plus, l’assistant de Meta est désormais disponible dans une variété de langues dont le français, l’allemand, l’hindi, l’italien, le portugais et l’espagnol.

« Imagine-moi » : une plongée dans la création d’image

En parallèle, Meta déploie aux États-Unis un outil bêta appelé « Imagine-moi ». Il permet de créer des images personnalisées en fonction de commandes telles que « Imagine-moi en train de surfer » ou « Imagine-moi comme un tableau surréaliste », laissant l’assistant AI de Meta réaliser le souhait de l’utilisateur à partir d’une photo individuelle. En somme, imaginez que vous puissiez dire « Changez le canard en chat » à votre assistant après avoir créé une image de canard, et il le ferait !

Llama 3.1 : le nouveau modèle open-source

Enfin, Meta présente Llama 3.1 405B, son nouveau modèle d’IA open-source. Il peut être utilisé pour répondre à des problèmes de mathématiques et de codage sur WhatsApp ou sur meta.ai. La promesse de Meta est de mettre à jour sa technologie toutes les deux semaines, annonçant déjà l’arrivée de nouvelles fonctionnalités et langues. Preuve en est, l’innovation fait partie intégrante de la ligne directrice de cette entreprise.