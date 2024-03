Les lunettes Meta de Ray-Ban peuvent désormais identifier et décrire les monuments

Cette fonctionnalité "multimodèle" alimentée par l'intelligence artificielle est désormais en phase bêta et s'avère être l'une des plus utiles.

Tl;dr Nouvelles fonctionnalités de recherche visuelle par IA dans les lunettes Meta de Ray-Ban.

Identification des monuments et informations sur ceux-ci pour les voyageurs.

Capacités “multimodales” pour répondre aux questions sur l’environnement de l’utilisateur.

Fonctionnalité disponible dans le programme d’accès anticipé de Meta, encore limité en nombre.

La révolution des lunettes intelligentes

L’an dernier, les lunettes Meta de Ray-Ban ont fait sensation en intégrant des fonctionnalités de recherche visuelle propulsées par l’IA. Mais la nouvelle fonctionnalité en cours de test démontre un potentiel encore plus intrigant. En identifiant les monuments de divers lieux et en fournissant des informations sur ceux-ci, ces lunettes agissent maintenant en véritable assistant de voyage.

Assistant de voyage numérique

Andrew Bosworth, CTO de Meta a partagé, dans un billet de Threads, certains exemples où cette fonctionnalité devient particulièrement utile. Par exemple, expliquer pourquoi le Golden Gate Bridge est orange ou l’histoire des maisons “painted ladies” de San Francisco. Les descriptions apparaissent en fait sous les images capturées.

Un nouveau standard pour l’interaction avec la réalité

Cette innovation repose sur des capacités multimodales, présentées lors de l’événement Connect l’année dernière. En fournissant des informations en temps réel adaptées à votre environnement, ces nouvelles capacités permettent de répondre à diverses questions que vous pourriez vous poser. Cette avancée technologique a été rendue possible grâce à l’intégration de Bing Search.

Une réalité encore en construction

Cette fonctionnalité, similaire à Google Lens, permet aux utilisateurs de “montrer” des objets ou des textes à l’IA à travers les lunettes et de poser des questions à ce sujet. Cependant, cette mise à jour n’est pour le moment accessible qu’aux participants au programme d’accès anticipé de Meta, qui est toujours limité. Pour ceux qui n’ont pas encore d’accès à la version bêta, il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente. Une chose est certaine : le futur de la technologie portable semble de plus en plus prometteur.