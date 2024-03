Meta explique comment fonctionne l’algorithme de Threads

Les plateformes sociales utilisent des algorithmes complexes pour vous proposer du contenu. Récemment, Meta a publié un document explicitant le fonctionnement de celui du fil Threads.

Les algorithmes dirigent nos vies numériques, c’est un fait, mais nous avons rarement l’occasion de passer derrière le rideau, si l’on peut dire, pour découvrir comment le contenu arrive dans nos fils d’actualité. Meta a proposé récemment un document explicatif sur le fonctionnement du fil Threads. Spoiler : cela implique de traquer vos moindres faits et gestes dans les apps Meta pour pouvoir deviner au mieux le contenu avec lequel vous pourriez interagir pour le placer en haut de votre fil.

Sans surprise, le fil Threads est propulsé par l’IA. Son objectif est de proposer tout en haut du contenu qui, d’après lui, pourrait vous intéresser.

Meta explique que son programme IA commence par rassembler du contenu public publié sur Threads, en plus de tout le contenu publié par des comptes que vous suivez. Ensuite, il analyse ledit contenu, à la recherche de tendances, en se basant sur le contenu avec lequel vous avez interagi par le passé. Enfin, le système trie ce contenu, en plaçant en tête de liste les publications qui, selon lui, auront le plus de chance de vous intéresser. Comprenez par là, une fois encore, avec lesquelles vous pourriez interagir.

Voilà comment ceci fonctionne, tout du moins selon Meta. Bien sûr, c’est presque évident, ce qui explique pourquoi apprendre comment l’IA de Meta délivre du contenu est plus intéressant. Sur ce sujet, le géant américain plonge un peu plus dans les mécanismes de son IA et comment cette dernière réalise ses prédictions pour votre fil :

Que vous aimiez ou non un post : l’IA utilise le nombre de posts que vous avez vus dans votre fil, combien vous en avez aimés et combien de fois vous avez aimé les publications d’un compte en particulier.

: l’IA utilise le nombre de posts que vous avez vus dans votre fil, combien vous en avez aimés et combien de fois vous avez aimé les publications d’un compte en particulier. La probabilité que vous suiviez ce compte : pour calculer cette probabilité, l’IA de Meta regarder le nombre de posts que vous avez vus dans votre fil, la date de votre dernière activité sur Threads, les comptes que vous avez suivis récemment, que le post puisse ou non enfreindre les guides de la communauté de Meta et combien de fois vous avez consulté ce compte sur Instagram.

: pour calculer cette probabilité, l’IA de Meta regarder le nombre de posts que vous avez vus dans votre fil, la date de votre dernière activité sur Threads, les comptes que vous avez suivis récemment, que le post puisse ou non enfreindre les guides de la communauté de Meta et combien de fois vous avez consulté ce compte sur Instagram. La probabilité que vous fassiez défiler un post : pour déterminer la probabilité d’engagement avec un post ou que vous ne fassiez que le passer, l’IA cherche le nombre de fois que vous avez vu un post, que vous avez aimé le post d’un compte et le nombre de j’aime de ce post. Tout ne tourne donc pas autour de vous.

: pour déterminer la probabilité d’engagement avec un post ou que vous ne fassiez que le passer, l’IA cherche le nombre de fois que vous avez vu un post, que vous avez aimé le post d’un compte et le nombre de j’aime de ce post. Tout ne tourne donc pas autour de vous. La probabilité que vous regardiez les commentaires à un post : l’IA veut savoir si vous regarderez les commentaires sur un post donné en vérifiant combien de fois les autres utilisateurs ont regardé ces commentaires, combien de commentaires vous avez vous-même vus, combien de fois vous avez aimé les posts de ce compte ainsi que le délai depuis votre dernière utilisation de Threads.

: l’IA veut savoir si vous regarderez les commentaires sur un post donné en vérifiant combien de fois les autres utilisateurs ont regardé ces commentaires, combien de commentaires vous avez vous-même vus, combien de fois vous avez aimé les posts de ce compte ainsi que le délai depuis votre dernière utilisation de Threads. La probabilité de visiter le profil du compte qui a publié : L’IA détermine ce chiffre en vérifiant le nombre de visites du profil de l’auteur, le taux de clic du profil sur le compte, si le post peut ou non enfreindre les guides de la communauté de Meta, le nombre de fois que vous avez consulté le compte sur Instagram et le nombre de consultations du profil par les autres utilisateurs.

En somme, vous êtes constamment traqué(e), pas uniquement sur Threads, mais aussi sur Instagram, et pas seulement vous, tous les autres utilisateurs de Threads et Instagram aussi. L’IA utilise toutes ces données pour prédire votre comportement sur Threads et, selon votre activité réelle, le cycle s’ajuste.

Finalement, votre fil est ce que vous en faites. Meta veut que vous vous engagiez toujours davantage sur Threads, alors il fait son possible pour vous proposer du contenu qui, selon lui, vous intéressera vraiment. Si vous faites ce qu’il faut pour montrer quels genres de posts vous voulez effectivement voir, l’IA ira dans votre sens. Meta souligne les actions que vous pouvez entreprendre pour avoir de l’impact sur votre fil, réduire les chances de voir des posts qui ne vous intéressent pas et augmenter celles de voir du contenu d’intérêt.

La plupart sont évidentes : si vous n’aimez pas les publications d’un compte, arrêtez de le suivre ou passez-le en muet. Si vous êtes offensé(e) par un contenu, vous pouvez cacher ce dernier ou le signaler. Cependant, Meta vous encourage à partager les posts qui vous intéressent : en partageant une conversation que vous appréciez, vous indiquez à l’algorithme de vous en montrer davantage comme celle-ci. L’action de commenter n’est pas explicitement mentionnée : si vous ouvrez comme il se doit les commentaires, Meta sait que vous êtes intéressé(e) par les conversations de certains types de publications. Si vous participez à cette conversation en commentant, c’est encore plus évident. Enfin, si vous en avez marre de voir des posts génériques provenant de n’importe où, vous pouvez faire basculer votre fil pour ne montrer que le contenu de comptes que vous suivez. Si vous tapotez sur le logo Threads en haut, vous pouvez passer sur “Abonnements” à la place de “Pour vous”.