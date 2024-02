Meta expérimente les posts croisés de Facebook vers Threads

Pour l'instant, l'essai n'est disponible que sur iOS et non dans l'Union Européenne.

Tl;dr Threads, l’app de Meta, cherche à gagner en popularité.

La fonction de partage croisé depuis Facebook est testée.

Ce partage pourrait faciliter la diffusion du contenu.

Toutefois, aucune garantie de déploiement de la fonction à long terme.

Threads de Meta : une tentative de percée

Threads, une application de la plate-forme Meta, malgré son impressionnant bassin de plus de 100 millions d’utilisateurs, peine à avoir le même impact que son concurrent principal, X/Twitter. Conscient de ce défi, Meta œuvre pour attirer et retenir l’attention sur cette plateforme basée sur le texte.

Le partage croisé sur les réseaux sociaux à l’essai

La dernière expérience de Meta rappelle une stratégie précédente. L’entreprise envisage de permettre aux utilisateurs de poster de Facebook à Threads sans difficulté. Cette approche pourrait notamment simplifier la tâche aux utilisateurs assidus de Facebook et/ou aux créateurs de contenu souhaitant publier leurs pensées, vidéos et photos sur Threads sans effort supplémentaire. Actuellement, certains peuvent partager du texte et des liens de Facebook à Threads, mais il n’y a pas encore de garantie que cette fonctionnalité soit déployée sur le long terme ou étendue à l’inclusion d’images.

Un pas logique vers l’intégration des plateformes

Cette tentative semble logique pour Meta. Les utilisateurs ont depuis longtemps la possibilité de publier des stories et des Reels sur Facebook et Instagram simultanément. Ajouter Threads à la mixité est une suite logique. Meta a confirmé à TechCrunch qu’un test est en cours, mais il est limité à iOS et n’est pas disponible dans l’UE.

Opter pour le partage, une approche sensée

L’option volontaire est nettement plus judicieuse que le partage automatique d’un post Threads sur Facebook, ce que Meta faisait un temps pour stimuler la notoriété de ce dernier. Les utilisateurs ont bien souvent des identités différentes sur Facebook et sur Instagram/Threads, même s’ils sont liés au même compte. Ils pourraient ne pas vouloir qu’un post Threads à caractère politique ou offensant soit visible sur Facebook par leurs amis et leur famille. Au moins avec cette nouvelle méthode, ils auront le choix de partager un message sur les deux plateformes.