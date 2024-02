Meta teste une fonctionnalité de sujets tendance sur Threads

"Les sujets tendance aujourd'hui" apparaîtront dans le fil "Pour vous" et dans les recherches.

Tl;dr Meta teste une fonctionnalité pour rendre Threads plus interactif.

La fonction “sujets tendance du jour” montre les conversations populaires.

Les tendances politiques seront également mises en évidence.

Le contenu est surveillé par les spécialistes du contenu de Meta.

La nouvelle fonctionnalité de Meta pour rendre Threads plus interactif

Meta s’engage dans une initiative innovante pour rendre son application Threads plus engageante. Comment ? En mettant au point une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de voir les types de conversations qui font l’unanimité sur la plateforme.

Les “sujets tendance du jour” : une fenêtre sur les conversations populaires

Nommée “sujets tendance du jour”, cette fonction rendra visible les “sujets du moment dont les autres discutent”, selon les mots de Mark Zuckerberg. Ils seront localisables dans les recherches et disséminés entre les publications sur le fil “Pour vous” de l’application.

Un aperçu des tendances politiques

De plus, Threads affichera des tendances liées à la politique et aux élections, malgré la décision récente de Meta de ne plus suggérer de contenu politique dans ses recommandations, sauf si les utilisateurs choisissent de le faire. Notez que cette restriction ne s’applique pas à sa fonctionnalité de tendances.

Bien que l’IA déterminera en grande partie ce qui est affiché, il semble que Meta prévoie de faire une certaine curation de ce qui apparaît en tant que “sujet du jour”. Une équipe de “spécialistes du contenu” veillera à ce que les sujets ne violent pas les directives de la communauté ou d’autres directives d’intégrité applicables.