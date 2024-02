Fin des recommandations de contenu politique sur Instagram et Threads

Pour voir des publications politiques dans leurs suggestions, les utilisateurs devront activer cette option dans les paramètres de l'application.

Tl;dr Meta ne recommandera plus de contenu politique sur Instagram et Threads.

Cela concerne les comptes publics où les algorithmes de Meta suggèrent du contenu.

Les utilisateurs pourront choisir de voir ce contenu via les paramètres des applications.

Cette décision pourrait susciter des réactions négatives de la part des utilisateurs et des créateurs.

Meta modifie sa politique concernant le contenu politique

Le géant du réseau social Meta a annoncé qu’il n’allait plus proposer de contenu à caractère politique sur ses plateformes Instagram et Threads. Adam Mosseri, le directeur d’Instagram, a précisé que bien que les utilisateurs continueront de voir le contenu politique des comptes qu’ils suivent, les applications cesseront d’ “amplifier proactivement” ce genre de publications.

Une définition évolutive du contenu politique

Les détails de ce changement, qui sera déployé “au cours des prochaines semaines”, toucheront les comptes publics là où les algorithmes de Meta suggèrent du contenu comme les Reels et l’onglet Explorer d’Instagram et les utilisateurs suggérés sur Threads. La question de savoir ce qui sera considéré comme “politique” par Meta reste floue. Un porte-parole de Meta a cependant précisé que cela engloberait les sujets liés aux élections et aux problèmes sociaux.

Préservation du choix de voir un contenu politique

Néanmoins, Meta confirme que les personnes souhaitant malgré tout accéder à ce type de contenu auront la possibilité de le faire via les paramètres de Instagram et Threads. Le but ultime, selon Mosseri, est de “préserver le choix des personnes à interagir avec le contenu politique, tout en respectant l’appétit de chacun pour celui-ci”.

Un sentiment de censure pourrait émerger chez certains

Cette modification de la politique du réseau social risque néanmoins de susciter la controverse parmi les utilisateurs et les créateurs, certains d’entre eux affirmant que Meta supprime injustement certains types de contenu. Pour autant, les personnes disposant de comptes “professionnels” sur Instagram auront la possibilité de vérifier si leurs publications sont toujours éligibles pour être recommandées.