Comment débloquer quelqu’un sur Instagram

Instagram permet de bloquer facilement un compte. Et l'opération de déblocage est fort heureusement très simple aussi.

J’adore bloquer des gens sur Instagram. On se sent si puissant en leur refusant ainsi l’accès à soi. Mais ce pouvoir, il faut l’admettre, peut parfois être utilisé de manière irréfléchie. De temps à autre, vous pouvez vouloir revenir sur un blocage impulsif, pour une raison ou une autre. Quoi qu’il en soit, sachez qu’il est facile de débloquer quelqu’un sur Instagram.

Ce que fait le blocage sur Instagram

Pour bloquer quelqu’un sur Instagram, allez sur son profil et tapotez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit, juste à droite de son nom. Là, vous verrez des options comme “Restreindre”, “Bloquer” et “Signaler”.

Une fois tapoté sur “Bloquer”, vous ne vous suivrez plus l’un l’autre. Ce dernier ne pourra plus vous retrouver, votre profil ou vos commentaires sur les pages publiques, via la recherche. Vos tags seront supprimés sur vos photos réciproques et l’autre ne verra même plus votre nom dans ses DM. Celui-ci sera remplacé par “Utilisateur Instagram”, avec une photo de profil vierge, mais les messages seront toujours visibles.

À l’inverse, si vous souhaitez toujours voir son contenu, vous pouvez saisir le nom complet dans votre barre de recherche pour le retrouver, mais il faudra le débloquer pour voir quoi que ce soit.

Il y a deux méthodes pour débloquer quelqu’un sur Instagram. La première consiste à saisir le nom complet dans la barre de recherche. En taper une partie ne le fera pas apparaître, il faut le nom complet. Lorsque vous tapotez sur son profil, vous ne pouvez pas voir le compteur d’abonnés et de comptes suivis, mais vous verrez le nombre de posts, la bio et l’image de profil. À la place du bouton “Suivre” sous l’image de profil, vous verrez un bouton “Débloquer”. Tapoter dessus et une fenêtre va apparaître, vous demandant de confirmer le déblocage.

Vous pouvez aussi naviguer sur votre profil et tapoter sur le menu avec les trois lignes dans le coin supérieur droit, puis allez dans “Paramètres et confidentialité”. Faites défiler jusqu’à “Comptes bloqués” et vous verrez la liste de tous les comptes que vous avez bloqués. Trouvez la personne à débloquer dans la liste, tapotez sur le bouton “Débloquer” à côté de son nom, la même fenêtre flottante vous rappellera que cette personne (et tous ses comptes associés) pourra de nouveau vous suivre et vous envoyer des messages. Confirmez enfin le déblocage.

À bien garder en tête au sujet du déblocage sur Instagram

Vous ne suivrez pas automatiquement, ni serez suivi par quelqu’un que vous venez de débloquer, et ce, même si vous vous suiviez l’un l’autre avant le blocage. Dans la plupart des cars, les photos dans lesquelles vous étiez identifié(e) réapparaitront, tout comme les commentaires que vous aviez laissés sur vos photos, ainsi que les likes que l’autre vous a donnés. Votre conversation en DM sera de nouveau normale. La seule action restante, finalement, sera de devoir de nouveau suivre l’autre, si vous le souhaitez.