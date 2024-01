Les fondateurs d’Instagram mettent fin à Artifact, leur application d’actualités lancée l’année dernière

L'application se distinguait par ses fonctionnalités alimentées par l'IA et ses capacités de publication similaires à celles de Reddit.

Tl;dr Artifact, l’application de nouvelles de Instagram ferme.

Hautement appréciée pour ses fonctionnalités axées sur l’IA et Reddit-like.

Problèmes de rentabilité conduisent à sa fermeture.

Possibilité de futurs projets axés sur l’IA par les co-fondateurs.

Quand l’intelligence artificielle ne suffit pas : la fermeture d’Artifact

Artifact, l’application de nouvelles créée par Kevin Systrom et Mike Krieger, les fondateurs d’Instagram, fermera ses portes en moins d’un an après son lancement. Selon une note de Systrom sur Medium, les principales fonctionnalités de lecture de nouvelles de l’application seraient en ligne jusqu’à la fin du mois de février, mais la possibilité de commenter et de poster serait immédiatement retirée.

Des fonctionnalités appréciées mais insuffisantes

Derrière son équipe de fondateurs renommée, Artifact était connue pour son orientation vers l’IA, ainsi que pour ses fonctions de commentaire et de publication similaires à Reddit. Confirmation de sa qualité, “l’application a reçu des éloges de journalistes qui ont apprécié des fonctionnalités amies des reporters telles que des pages d’auteur dédiées” et a été mise en avant dans les App Stores d’Apple et Google.

Pourtant, un échec retentissant

Malgré cela, après une année de travail, il semble que Systrom et Krieger aient rencontré bon nombre des mêmes problèmes que d’autres fondateurs d’applications de news avant eux. “Nous avons créé quelque chose que beaucoup d’utilisateurs adorent, mais nous en sommes venus à la conclusion que l’opportunité de marché n’est pas assez grande pour justifier un investissement continu de cette manière”, écrit Systrom.

Il n’a pas précisé ce qu’il pourrait faire ensuite, mais la note de Systrom laissait entendre qu’il pourrait, à un moment donné, se lancer dans un nouveau projet axé sur l’IA.

L’opportunité d’une nouvelle aventure ?

“Je suis personnellement excité à l’idée de continuer à construire de nouvelles choses, même si seul le temps nous dira ce que cela pourrait être” a-t-il écrit, insistant sur l’impact changeant de l’IA.