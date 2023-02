Artifact, la nouvelle app des cofondateurs d’Instagram, est désormais accessible à tous

Artifact, le TikTok de l'actualité texte, est accessible à tous. Un concept très intéressant et tout aussi efficace par les cofondateurs d'Instagram.

Artifact, l’application de curation personnalisée dédiée à l’actualité pensée par les cofondateurs d’Instagram, a fait disparaître sa liste d’attente. L’application est accessible à tout un chacun directement dans l’Apple App Store dans la plupart des pays anglophones, ainsi que sur Android. Dès aujourd’hui, vous n’avez plus besoin de renseigner votre numéro de téléphone pour utiliser Artifact, à moins que vous ne vouliez créer un compte et passer sur un appareil différent.

Par ailleurs, l’équipe de Kevin Systrom et Mike Krieger a ajouté davantage de fonctionnalités, y compris un élément social. Il est désormais possible d’uploader vos contacts pour voir si un article en particulier a été particulièrement suivi par vos proches. Un badge apparaîtra alors à côté d’un article qui a été suffisamment populaire parmi vos contacts.

Kevin Systrom déclarait à TechCrunch que vous ne pouvez pas savoir si tel ou tel ami a lu tel ou tel article, ni combien l’ont fait. Il y a aussi un seuil à dépasser pour que le badge apparaisse, pour ne pas pouvoir profiter de la fonctionnalité avec un seul et unique contact et savoir précisément ce qu’il lit ou non. Ceci, apparemment, a été mis en place dans une volonté de respect de la vie privée, mais ils ont oublié le fait qu’il faut transmettre les détails de vos contacts pour l’utiliser en premier lieu.

À une autre époque, Artifact aurait pu puiser dans Twitter pour savoir ce que les gens que vous suivez lisent – à la manière de la fonctionnalité Top Articles pour les abonnés Blue -. Mais dans la mesure où Elon Musk a décidé de restreindre considérablement l’API Twitter, cette option n’est probablement plus envisageable.

Finalement, Artifact proposera un moyen aux utilisateurs de partager et de commenter les articles dans l’app. La version bêta disponible actuellement dispose d’un flux Découvrir regroupant ce que les gens partagent. Naturellement, il est possible de liker et de commenter sur ces articles partagés.

L’app offre aussi une fonctionnalité de statistiques pour visualiser les catégories que vous consultez le plus souvent, ainsi que les éditeurs que vous lisez le plus régulièrement. Artifact regroupe aussi les articles dans des centres d’intérêt plus précis. Et vous pouvez aussi indiquer que vous n’aimez pas un article ou un éditeur pour que l’app vous en affiche moins. Il est possible de bloquer purement et simplement un éditeur.

Cela fait quelques semaines que j’utilise Artifact et je dois dire que l’expérience est fort agréable. Sans surprise, les suggestions se sont beaucoup affinées à mes centres d’intérêt au fil du temps, avec ce que je lis et ce que je ne veux pas voir. L’app n’est pas sans rappeler l’ancienne app Paper, de Facebook. Artifact n’a rien du graphe social de Facebook, mais dans la mesure où ce sont des équipes d’Instagram sont sur ce projet, il y a fort à parier que cette nouvelle application rencontrera un certain succès.