Comment rejoindre Artifact, le TikTok de l’actualité

Artifact veut devenir le TikTok de l'actualité, avec un algorithme personnalisé puissant. La plateforme n'est pas encore accessible à tout le monde, malheureusement.

Qu’on l’aime ou non, on ne peut le nier, TikTok a quelque chose de très addictif. Ce qui rend la plateforme si addictive, ce n’est pas nécessairement la qualité des vidéos, mais plutôt l’algorithme qui apprend avec justesse et très rapidement ce que vous aimez pour vous proposer des vidéos toujours pertinentes. Si nombre d’internautes suivent aujourd’hui l’actualité via TikTok et d’autres apps du même genre, il y a un service très récent qui entend bien miser sur ce qui rend TikTok si populaire en l’appliquant aux articles texte : Artifact.

Artifact veut devenir le TikTok de l’actualité, avec un algorithme personnalisé puissant

Artifact est la dernière création en date des cofondateurs d’Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger. Voyez-le comme un TikTok pour les news. Selon The Verge, lorsque vous ouvrez l’app pour la première fois, vous avez un fil d’actualités de journaux, magazines et blogs bien connus, jusqu’à des références bien moins importantes et plus spécifiques. Si vous voyez un article qui pique votre curiosité, vous pouvez tapoter dessus, ce qui va dire à l’algorithme : “Hey, cet utilisateur s’intéresse aux articles sur ce sujet. On va lui en proposer davantage.” Après un certain nombre d’articles ainsi consultés, votre fil Artifact sera taillé pour vous, avec davantage de sujets qui vous intéressent et moins qui ne vous intéressent pas.

Il y a d’autres fonctionnalités actuellement en bêta et qui devraient arriver d’ici peu. L’une d’entre elles vous montre un fil de stories publiées par les utilisateurs qui vous suivent sur l’app. Artifact teste aussi un service de messagerie, vous pourrez alors envoyer en message privé des articles à lire à vos amis pour en discuter par la suite.

L’objectif de Kevin Systrom et Mike Krieger est assurément de créer une app pour l’actualité qui soit aussi addictive que TikTok. Comme The Verge le précise, cependant, il y a un gros précédent ici. De nombreuses apps pour une actualité personnalisée ont vu le jour, par le passé, mais les algorithmes sont addictifs. Il sera très intéressant de constater la réponse du public.

Artifact va aussi donner davantage de poids au temps que vous passez à lire un article en particulier plutôt qu’aux articles qui comptabilisent le plus de clics ou génèrent le plus de discussions. Cela devrait permettre d’éviter que l’algorithme propose des contenus qui jouent sur la réponse émotionnelle plutôt que du contenu de fond, avec une vraie valeur ajoutée, en l’occurrence le contenu en lui-même.

Si vous êtes intéressé(e) par Artifact, rendez-vous sur le site officiel d’Artifact. Là, vous pouvez saisir votre numéro de téléphone, qui doit malheureusement être basé aux États-Unis et cliquer sur “Join the Waitlist”. Artifact vous enverra un message de confirmation et vous alertera lorsque votre invitation sera prête. Vous pourrez alors installer l’app (iOS ou Android). Selon les fondateurs, Artifact fait croître sa base d’utilisateurs invités assez régulièrement, les invitations ne tardent pas trop. Et qui sait, peut-être pourra-t-on en profiter rapidement en France.