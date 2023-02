Pourquoi Apple n’a jamais proposé d’application de tuner Radio comme Android

Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de tuner radio sur iOS ? Entre digitalisation et insatisfactions, cette technologie ne répond pas aux critères d'Apple.

Pourquoi les iPhone d’Apple ne peuvent-ils pas vous permettre d’écouter la radio ? La question est très simple, la réponse, par contre, nettement plus complexe. Et l’on a aujourd’hui la réponse. Comme souvent avec les mystères entourant les produits de la marque à la pomme, c’est parce que c’est… compliqué. Explication.

Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de tuner radio sur iOS ?

Inclure la radio dans un appareil électronique est assez simple aujourd’hui. Avec une technologie qui existe depuis plus d’un siècle, les ingénieurs ont appris à maîtriser l’art de la transmission et de la réception radio. Les tuners ne coûtent pas cher et ne demandent pas beaucoup de travail à installer. Le marché de la radio en lui-même, par contre, n’a cessé de plonger depuis plusieurs décennies. Ceci étant dit, selon Pew Research, 83 % des Américains de plus de 12 ans avaient écouté la radio au moins une fois par semaine en 2020. Cela représente donc beaucoup d’auditeurs potentiels. Pourquoi alors s’en priver avec l’iPhone ?

La réponse à cette question, comme avec de nombreux autres mystères Apple, tient d’une part à l’ingénierie et d’autre part à la culture d’entreprise. Il est question de ce que l’iPhone est censé faire, pas seulement en termes de composants techniques, mais dans le rôle que la firme de Cupertino veut lui faire jouer dans la vie quotidienne des utilisateurs.

Digitalisation et insatisfactions

Comme Apple Explained le raconte dans un vidéo, les iPhone disposaient d’un tuner FM jusqu’à l’iPhone 7. À cette époque, Apple se fournissait en puce sans fil/Bluetooth chez Broadcom. À cette époque, Broadcom incluait dans ses puces un tuner radio. Les ingénieurs de la marque à la pomme n’avaient plus qu’à ajouter un circuit simple pour rendre ce tuner opérationnel sur iOS.

Mais ils ne l’ont pas fait. Selon Apple Explained, la décision de ne pas inclure d’app de tuner adio dans les premiers iPhone et de faire disparaître totalement le transmetteur radio dans les versions suivantes avaient moins à voir avec l’ingénierie pure que d’une volonté de modernité. La radio terrestre est une vieille technologie : locale, limitée en portée, avec des degrés très variables de contrôle de qualité. Ce qui va à l’opposé des produits et de la culture d’Apple. La firme de Cupertino travaille d’arrache-pied pour proposer des expériences utilisateur fluides et ultra-modernes avec un minimum d’intervention client pour une stabilité maximale, quelles que soient les circonstances. La radio ne répondant pas à ces principes, elle n’avait pas sa place dans iOS.