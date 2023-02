Les créateurs TikTok pourraient bientôt placer leurs vidéos derrière un paywall

TikTok travaillerait sur une fonctionnalité de paywall, un moyen supplémentaire d'attirer les créateurs et donc de faire croître sa base d'utilisateurs.

TikTok pourrait bientôt utiliser une stratégie simple pour poursuivre sa croissance : aider les créateurs à gagner davantage d’argent. Des sources de The Information affirment que TikTok développe une fonctionnalité de paywall qui permettrait aux créateurs de demander un paiement, d’un montant de leur choix, pour accéder à telle ou telle vidéo. On ne sait actuellement pas précisément comment un tel système pourrait fonctionner, mais celui-ci aiderait les influenceurs à générer des revenus directement de leurs vidéos les plus populaires.

TikTok travaillerait sur une fonctionnalité de paywall

Le réseau social envisage aussi de modifier son Fonds pour les créateurs suite à de nombreuses plaintes des faibles paiements, selon les sources. TikTok pourrait aussi exiger un nombre d’abonnés bien plus élevé (100 000 contre 10 000), mais pourrait en conséquence rétribuer davantage les créateurs éligibles. Ce fonds pourrait aussi récompenser les créateurs qui produisent des vidéos plus longues qui utilisent avec brio la limite augmentée récemment à 10 minutes.

Dans un communiqué à Engadget, TikTok n’a pas commenté directement cette information, mais se disait “engagé” à trouver de nouveaux moyens pour rendre son service “précieux et gratifiant” pour les créateurs. Nul ne sait quand ce paywall pourrait être disponible, mais le Fonds pour les créateurs revu et corrigé pourrait, lui, arriver dès le mois de mars. L’entreprise teste actuellement ce nouveau système au Brésil et en France.

Un moyen supplémentaire d’attirer les créateurs et donc de faire croître sa base d’utilisateurs

Ces nouvelles récompenses pour les créateurs pourraient être nécessaires. Si la base d’utilisateurs américains de TikTok n’a cessé de croître durant la pandémie, l’audience s’est stabilisée en 2022. Les paywalls et un nouveau Fonds pour les créateurs pourraient aider les stars des media sociaux à publier leurs vidéos sur TikTok alors qu’elles le feraient en priorité sur Instagram ou Snapchat. L’entreprise a déjà un programme de partage des revenus publicitaires similaires à celui de YouTube, mais ce dernier n’est disponible qu’à quelques rares utilisateurs.

Tous les moyens de booster la base d’utilisateurs de TikTok sont bons à prendre alors que la société est toujours perçue par de nombreux gouvernements comme une menace de sécurité nationale. Aux États-Unis notamment, nombre de politiques appellent à bannir TikTok, au minimum sur les appareils du gouvernement, par crainte que le gouvernement chinois ne puisse utiliser l’app pour espionner et la propagande. L’entreprise n’a cessé de nier ces allégations et son PDG doit même témoigner devant le comité de la Chambre en mars. Si elle n’est pas suffisamment persuasive, c’est toute la stratégie de croissance sur le marché américain qui pourrait s’effondrer rapidement.