TikTok met sur pied un “conseil de jeunes” pour renforcer sa sécurité

Un groupe de 15 adolescents sera consulté par l'entreprise sur les problèmes touchant ses plus jeunes utilisateurs.

Tl;dr TikTok a créé un “conseil des jeunes” pour renforcer la sécurité.

Le conseil a déjà influencé une campagne de sensibilisation aux médias.

Le conseil est consulté sur les problèmes de sécurité affectant les jeunes.

Les efforts de TikTok pour mobiliser les jeunes contre une loi rencontrent des difficultés.

Le conseil des jeunes de TikTok pour une sécurité renforcée

L’entreprise populaire de médias sociaux, TikTok, a récemment annoncé la création officielle d’un “conseil des jeunes” formé d’adolescents. Ils ont pour rôle de conseiller la société dans le cadre d’une initiative plus large visant à augmenter la sécurité pour les utilisateurs les plus jeunes de l’application.

Une action pour contrer les critiques

Cette initiative arrive alors que TikTok, propriété de la société mère ByteDance, lutte contre une loi qui l’obligerait à se vendre ou à faire face à une interdiction aux États-Unis. Afin de renforcer ses efforts, la compagnie a tenté de mobiliser ses utilisateurs, dont beaucoup sont des adolescents, pour s’opposer à la mesure. Les détracteurs de TikTok citent souvent la sécurité des jeunes comme l’un des risques les plus importants posés par l’application.

Un conseil influent

Bien qu’il ne soit pas encore clair si le conseil des jeunes nouvellement formé pourra faire beaucoup pour surmonter cette perception, la compagnie déclare que le groupe a déjà influencé une campagne de sensibilisation aux médias à venir aux États-Unis. Celle-ci “se concentrera sur la désinformation, le contenu généré par l’IA, et plus encore.” Le conseil, composé de 15 adolescents des États-Unis, du Royaume-Uni, du Brésil, d’Indonésie, d’Irlande, du Kenya, du Mexique et du Maroc, a également donné son avis sur la fonctionnalité “portail jeunesse” de l’application.

Collaboration avec Praesidio Safeguarding

Selon TikTok, le conseil est destiné à conseiller sur les politiques de sécurité et les problèmes qui touchent souvent les adolescents. Il collabore également avec l’organisation britannique de sécurité en ligne Praesidio Safeguarding. Cette dernière a aidé à sélectionner les membres adolescents du conseil, tous rémunérés selon TikTok. Enfin, la compagnie a souligné que le PDG Shou Chew avait assisté à la réunion la plus récente en février, lors de laquelle le conseil de la jeunesse a demandé à TikTok de partager plus de détails sur le fonctionnement du signalement et du blocage dans l’application.