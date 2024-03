Comment Hollywood bénéficierait d’une interdiction de TikTok aux États-Unis

Un récent rapport met en lumière l'avantage qu'une interdiction de TikTok aux États-Unis procurerait à Hollywood, en dévoilant la durée moyenne passée par un utilisateur sur l'application chinoise.

Tl;dr Une interdiction de TikTok aux États-Unis pourrait profiter à Hollywood.

Les utilisateurs de TikTok consacrent en moyenne 98 minutes par jour à l’application.

En cas d’interdiction, ces utilisateurs pourraient se tourner vers d’autres plateformes.

L’interdiction pourrait retirer une source de publicité gratuite pour Hollywood.

Le débat sur l’interdiction de TikTok aux États-Unis

Les plus récentes données indiquent qu’une éventuelle interdiction de l’application de vidéos courtes TikTok, qui a connu un succès fulgurant depuis sa création en 2016 et particulièrement pendant la pandémie de COVID-19, pourrait profiter à Hollywood. Depuis que l’application a gagné en popularité, des discussions ont eu lieu au sein du gouvernement américain en vue de son interdiction en raison de son contrôle par l’entreprise chinoise ByteDance.

L’impact potentiel sur le temps d’écran

Selon Puck, de nouvelles données montrent qu’une interdiction de TikTok pourrait effectivement être bénéfique pour Hollywood. D’après les informations partagées par Jonathan Kay, PDG d’Apptopia, les utilisateurs de TikTok passent en moyenne 98 minutes par jour à regarder des vidéos sur la plateforme. Si TikTok devait être interdite, Kay estime que les utilisateurs réorienteraient probablement leur attention pendant ces 98 minutes comme suit : 25 minutes sur YouTube, 15 minutes sur Instagram, 5 minutes sur Instagram, et 53 minutes sur d’autres plateformes. Parmi ces autres plateformes, les services de streaming récupéreraient probablement une partie de ce temps.

Le rôle de TikTok et des médias sociaux

Cependant, l’interdiction de TikTok aux États-Unis pourrait certes augmenter le temps de visionnage à Hollywood, mais elle pourrait aussi ôter une source de publicité gratuite et de bouche-à-oreille virtuel. Les créations hollywoodiennes intègrent de plus en plus TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux dans leurs émissions pour paraître plus actuelles et pertinentes. Cette tendance est illustrée par des films récents tels que Bottoms et Bodies Bodies Bodies, où les médias sociaux jouent un rôle clé dans la façon dont les jeunes personnages parlent et agissent.