Comment fonctionnent vraiment les Apple AirTag

Les Apple AirTag peuvent sembler être magiques. Ce sont de petits accessoires fort pratiques reposant sur une technologie très ingénieuse. Présentation.

Les Apple AirTag peuvent sembler être magiques. Ils sont petits, s’intègrent facilement dans un sac ou sur un trousseau et permettent d’identifier où se trouvent vos objets importants à tout instant. Bien sûr, ces accessoires peuvent être s’avérer dangereux, dans la mesure où il est très facile pour un tiers de glisser un AirTag dans votre sac ou votre voiture pour vous suivre à la trace. Les AirTag sont aujourd’hui plus sûrs à utiliser : ce sont de simples trackers reposant sur une technologie intelligente d’Apple pour fonctionner de manière sécurisée et en respectant votre vie privée. Et si quiconque décide de détourner des AirTag de leur utilisation première, il y a des outils intégrés pour les empêcher.

Qu’est-ce qu’un AirTag ?

Un AirTag est un simple tracker basé sur Bluetooth, UWB (ultra-wideband) et NFC. Il ressemble à une grosse pièce et peut être utilisé pour suivre à la trace n’importe quel objet sur lequel vous pouvez le fixer. Vous pouvez le placer dans votre sac, votre portefeuille, un bagage, le collier de votre animal, sur la télécommande de votre Apple TV ou sur tout autre objet que vous égarez régulièrement. Certains s’en servent pour suivre leurs bagages pendant leurs vols. D’autres pour localiser leurs enfants, bien que le suivi en temps réel ne soit pas toujours très efficace.

Les AirTag n’ont pas de puce GPS. À la place, ils envoient des signaux Bluetooth qui peuvent être captés par les appareils environnants qui, eux, sont connectés sur le réseau Apple Localiser. Ceci inclut tous les appareils connectés sur iCloud, comme les iPhone, iPad et Mac. Et pas uniquement les vôtres. C’est d’ailleurs pour cela que les AirTag sont si utiles : n’importe quel appareil Apple devient une borne de localisation pour votre AirTag. Une fois cet appareil connecté à internet, ce dernier transmet la localisation de votre AirTag. Localiser va alors vous indiquer la direction pour retrouver votre AirTag, avec des retours haptiques lorsque vous vous approchez.

Combien coûtent les AirTag ?

Les Apple AirTag sont vendus 39 € l’unité ou 129 € par lot de quatre. Vous pouvez aussi attendre de les acquérir à des tarifs promotionnels, comme pendant le Black Friday.

Combien dure la batterie d’un AirTag ?

La batterie d’un AirTag dure environ un an. Lorsque la batterie est presque vide, vous recevez une notification de la part de l’app Localiser sur votre iPhone. Vous pouvez aussi facilement remplacer la batterie, Apple ayant opté pour des piles au lithium 3V CR2032.

AirTag et confidentialité

Apple indique que le processus complet pour retrouver un AirTag est anonyme et chiffré pour préserver votre vie privée. Apple ne sait pas quel appareil relaie la localisation ni où se trouve votre AirTag. L’AirTag ne stocke aucune donnée de localisation ni listes des endroits dans lesquels vous vous êtes rendu(e) et la firme de Cupertino affirme que cela n’impacte pas l’autonomie ou l’utilisation de la donnée.

Vous pouvez aussi partager la localisation de votre AirTag avec d’autres, même sans faire partie de votre famille iCloud. Cela peut être pratique lorsque plusieurs personnes doivent garder l’œil sur un AirTag précis.

Mais il ne faut pas oublier les dangers des AirTag : si quelqu’un décide d’utiliser un AirTag pour suivre vos mouvements, il y a une fonctionnalité de sécurité intégrée. Lorsqu’un AirTag est séparé de son propriétaire et se retrouve à portée de votre iPhone ou smartphone Android, votre appareil vous avertir qu’un AirTag inconnu est à proximité. Vous pouvez alors interagir avec ledit AirTag et agir en conséquence.

Accessoires et gravure

Bien que les AirTag soient simples à placer où vous le souhaitez, il peut y avoir des situations dans lesquels des accessoires vous simplifieront la vie. Par exemple, vous pouvez utiliser une chaîne ou un étui pour le fixer simplement sur un trousseau ou autre. Vous pouvez aussi acheter des accessoires directement chez Apple. Si vous achetez des AirTag via Apple, vous pouvez les faire graver avec un maximum de quatre caractères.