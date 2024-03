Meta commence ses tests de l’API Threads pour les développeurs tiers

L'API, qui pourrait être largement disponible en juin, permettra la publication à partir d'applications telles que Hootsuite et Sprinklr.

Tl;dr Meta commence à déployer l’API Threads.

L’API est en cours de test auprès de certaines entreprises.

L’API pourrait attirer davantage d’éditeurs et d’utilisateurs intensifs.

Il pourrait également aider l’interopérabilité avec d’autres plateformes.

Meta met en ligne l’API Threads

Meta, géant des médias sociaux, commence à intégrer l’API Threads. Jesse Chen, ingénieur de Meta, a partagé cette information sur Threads en affirmant que l’API est actuellement en phase de test auprès d’un nombre limité d’entreprises.

Les plans de déploiement de l’API

Selon Chen, “l’API est actuellement en phase ‘bêta'” et une disponibilité plus large pourrait être possible “d’ici à la fin du mois de juin”. Les entreprises participant à la phase d’essai comprennent Sprinklr, Hootsuite, Social News Desk et Sprout Social, des plateformes de gestion des médias sociaux. Meta travaille également avec l’agrégateur de nouvelles technologiques Techmeme et la plateforme de vidéo en direct Grabyo.

L’attrait de l’API

Disposer d’une API pourrait aider Threads à attirer plus d’éditeurs et d’utilisateurs intensifs, qui s’appuient souvent sur des logiciels tiers pour la publication et l’analyse de contenu. Toutefois, Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a montré une certaine réticence à séduire les éditeurs, affirmant que son “inquiétude” était qu’une API dédiée correspondrait à “beaucoup plus de contenu issu des éditeurs et pas beaucoup plus de contenu créateur”.

Threads, une alternative viable

Avec ses 130 millions d’utilisateurs, Threads commence de plus en plus à ressembler à une alternative viable à X. La mise à disposition d’outils de niveau professionnel serait une bonne manière de pousser les éditeurs et les marques à publier davantage sur la plateforme. De plus, l’API pourrait potentiellement faciliter les plans de Meta en matière d’interopérabilité avec Mastodon et le reste du fediverse, bien que Meta n’ait pas publiquement abordé son API dans ce contexte.