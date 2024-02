Nouvelles fonctionnalités expérimentales de Threads : enregistrez des brouillons et prenez des photos directement dans l’application

Pour le moment, ces fonctionnalités ne sont accessibles qu'à un petit groupe d'utilisateurs.

Tl;dr Meta teste des fonctionnalités sur Threads, dont le brouillon de posts.

Une application caméra intégrée est à l’essai pour faciliter le partage.

Les fonctionnalités sont en phase d’essai initial et peuvent changer.

Meta expérimente également la possibilité de faire des cross-posts avec Facebook.

La firme autrefois connue sous le nom de Facebook étudie de nouvelles fonctionnalités pour rendre l’interaction sur Threads plus fluide et plus conviviale que jamais. Détaillées par Adam Mosseri, le chef d’Instagram, ces nouvelles capacités figurent parmi les plus demandées par les utilisateurs du réseau social.

Sauvegardes et édition de publications

Parmi ces innovations, une fonction notable est celle qui permettra aux utilisateurs de sauvegarder leurs publications en tant que brouillons. Il suffira de glisser vers le bas de l’écran de leur téléphone mobile pour enregistrer un post entièrement rédigé, à modifier et à publier ultérieurement. Lorsqu’un brouillon est sauvegardé, l’icône de publication dans le menu en bas de l’écran de l’application est mise en évidence. Toutefois, actuellement, un seul brouillon peut être conservé pour le moment, le reste étant encore incertain.

Une application caméra intégrée pour le partage

Meta teste également une application caméra intégrée. Elle s’ouvre directement à partir de Threads, permettant aux utilisateurs de partager encore plus facilement les photos et vidéos de leur téléphone. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a d’ailleurs déjà utilisé la nouvelle fonction pour publier une photo, selon ses dires.

Des expérimentations en cours

Il est à noter que ces nouveautés ne sont encore qu’en phase d’essais initiaux. Elles pourraient subir beaucoup de modifications avant d’être largement diffusées et restent pour l’instant accessibles seulement à un petit groupe d’utilisateurs. Meta a également commencé, ces dernières semaines, à tester une fonctionnalité de sauvegarde pour Threads afin de permettre aux utilisateurs de s’y référer ultérieurement, ainsi que la possibilité de créer des publications croisées entre Threads et Facebook.