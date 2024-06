Rendez-vous les 25 et 26 Septembre pour Meta Connect 2024 !

Il est possible qu'une nouvelle version du casque Quest ou un appareil Quest de marque Xbox soit en préparation. Vous attendez-vous à des améliorations significatives ?

Tl;dr Meta Connect 2024 se tiendra les 25 et 26 septembre.

Des produits innovants ont été lancés lors de l’édition précédente.

L’entreprise pourrait révéler un nouveau casque “Quest 3S”.

Meta pourrait se concentrer davantage sur l’IA cette année.

Le rendez-vous est pris les 25 et 26 septembre pour le Meta Connect 2024. Cette conférence a été annoncée par Meta et se proposera d’“explorer l’avenir de l’IA et de la réalité mixte”.

Retour sur une édition précédente riche en innovations

L’on se souvient de l’édition précédente lors de laquelle Meta avait dévoilé des produits novateurs. Parmi ceux-ci, le casque Quest 3 et les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta avaient fait forte impression.

🗓️ Mark your calendars 🗓️ Meta Connect 2024 will be September 25 + 26 where we'll explore the future of AI and mixed reality and share progress on our long-term vision to help build the metaverse. — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 3, 2024

Des attentes élevées pour cette année

Cette année pourrait être encore plus riche en annonces. En avril dernier, Meta a laissé entrevoir un casque Quest inspiré de la Xbox et annoncé la refonte de Quest OS en Meta Horizon OS. Ce nouveau système d’exploitation sera accessible aux tiers et Lenovo et ASUS ont d’ores et déjà annoncé travailler sur des appareils de réalité augmentée. Autre rumeur d’importance : l’entreprise pourrait dévoiler un casque plus abordable, le “Quest 3S”, selon une récente fuite d’information.

Un changement d’orientation est à prévoir

Sur une page dédiée, Meta a mis en place un portail d’inscription, offrant un “aperçu des intervenants, des sessions et des technologies à l’honneur cette année“. Comme à son habitude, la conférence devrait être ouverte par Mark Zuckerberg expliquant sa vision pour Meta pour la prochaine année. Un point particulièrement intéressant à suivre, car la société semble être en train de revoir ses priorités : d’une focale sur la réalité mixte, l’entreprise semble se tourner de plus en plus vers l’Intelligence Artificielle, bien que le terme “métaverse” figure toujours dans son nom.