Reality Labs en crise : Meta réorganise sa division VR

La division VR de Meta subit une purge massive face à des pertes dépassant les 70 milliards de dollars depuis 2021.

Tl;dr Meta licencie plus d’un millier de salariés de Reality Labs face aux difficultés financières et à la faible rentabilité de sa division VR.

La stratégie se recentre sur le mobile et les appareils connectés, comme les lunettes Ray-Ban intelligentes, plutôt que sur du matériel VR exclusif.

Les ambitions pour le métavers restent, mais en retrait, avec une division plus légère et une feuille de route resserrée pour assurer la viabilité à long terme.

La nouvelle est tombée sans grande surprise : Meta a commencé à se séparer de plus d’un millier de collaborateurs issus de sa division Reality Labs. Un chiffre qui fait écho aux difficultés persistantes du géant, particulièrement dans le développement de produits liés à la réalité virtuelle et au métavers, secteur où les ambitions affichées il y a deux ans semblaient pourtant sans limite. Selon des informations rapportées par Bloomberg, cette réorganisation profonde s’accompagne d’une réorientation stratégique notable.

Un virage vers les appareils connectés et le mobile

Dans une note interne, le directeur technique Andrew Bosworth précise les nouvelles priorités : « Avec une base d’utilisateurs potentiels bien plus large et une croissance rapide, nous redirigeons équipes et ressources vers le mobile pour accélérer l’adoption ». Fini donc la fuite en avant sur le matériel dédié exclusivement à la réalité virtuelle. La feuille de route mise désormais l’accent sur des objets plus accessibles comme les récentes lunettes Ray-Ban intelligentes intégrant de l’intelligence artificielle, mais aussi sur l’écosystème applicatif pour smartphones.

Pertes colossales et repositionnement forcé

Il faut dire que le bilan financier pèse lourdement dans cette décision : depuis début 2021, la branche Reality Labs accuse des pertes dépassant les 70 milliards de dollars. Malgré quelques succès publics — casques VR ou lunettes connectées — la rentabilité n’a jamais été au rendez-vous. Le pari audacieux de Mark Zuckerberg, matérialisé par le changement de nom en Meta, paraît aujourd’hui bien difficile à tenir.

Le métavers reste un objectif… mais en retrait

Les ambitions initiales ne sont pas complètement abandonnées, mais elles sont clairement revues à la baisse. Désormais, la division dédiée au VR fonctionnera selon Andrew Bosworth comme « une organisation plus légère et plus horizontale, avec une feuille de route resserrée pour assurer sa viabilité à long terme ». En clair, il ne faut pas s’attendre à une succession rapide du Quest 3 ni à une révolution immédiate du secteur.

En synthèse, Meta tente d’amortir ses lourdes pertes en recentrant ses efforts sur des secteurs porteurs, tout en gardant un pied — certes discret — dans le rêve du métavers.