Ce que l’on sait à ce jour sur les rumeurs du casque VR « Steam Frame » de Valve

Les rumeurs autour d’un nouveau casque de réalité virtuelle développé par Valve, baptisé « Steam Frame », suscitent l’intérêt de la communauté. Voici un point sur les informations connues à ce jour concernant cet appareil très attendu.

Tl;dr Le Steam Frame de Valve pourrait sortir fin 2025.

de Valve pourrait sortir fin 2025. Prix estimé : environ 1 200 $, positionné haut de gamme.

Nouveaux contrôleurs et fonctionnalités axés jeu attendus.

Nouveau souffle pour la réalité virtuelle : l’offensive de Valve

Six ans après le lancement du Valve Index, le marché de la réalité virtuelle s’apprête à connaître un nouveau tournant. Alors que le secteur a vu émerger des appareils populaires comme le Meta Quest 3, l’attention se tourne désormais vers Bellevue, où la firme américaine prépare activement son prochain casque, annoncé sous le nom de code « Steam Frame ».

Une annonce très attendue, entre rumeurs et indices tangibles

La patience des amateurs de VR pourrait bientôt être récompensée. Les spéculations abondent sur l’arrivée imminente du Steam Frame, alimentées par plusieurs fuites et déclarations venant aussi bien d’analystes chinois (XR Research Institute) que d’informateurs reconnus comme Gabe Follower. Les signaux se multiplient : production de masse lancée, nouvelles marques déposées, et même une fenêtre de sortie qui se précise pour la fin 2025.

Plusieurs éléments donnent corps à ces rumeurs : le PDG Gabe Newell a lui-même évoqué publiquement l’arrivée de « nouveaux casques et jeux ». Du côté des chiffres, on estime que 400 000 à 600 000 unités pourraient sortir chaque année — un volume significatif pour un produit qui s’annonce résolument haut de gamme, avec un tarif avoisinant les 1 200 $.

L’heure des choix techniques et stratégiques pour Valve

Reste la question centrale : quelles innovations pour ce nouveau casque ? Plusieurs sources crédibles avancent qu’il s’agirait d’un modèle autonome, sans fil, tournant probablement sous SteamOS, à l’instar du succès rencontré par le Steam Deck. Des fonctionnalités avancées sont en discussion, telles qu’un dongle sans fil permettant une connexion fluide au PC grâce à la technologie SteamVR Link — un atout pour les passionnés de jeux exigeants.

Dans ce contexte, voici les principales évolutions attendues :

Nouveaux contrôleurs « Roy » dotés d’une ergonomie repensée et d’une interface complète (croix directionnelle, bumpers, triggers…)

Panneau haute définition (potentiellement supérieur à celui du Quest 3S), fréquence accrue à 120Hz.

Mise en avant du jeu via des titres ou démos intégrés développés en interne.

Certains observateurs n’excluent pas l’hypothèse d’un lancement simultané avec une console domestique estampillée Valve (« Fremont »), mais cette piste reste purement spéculative.

Duel annoncé sur le marché haut de gamme du gaming VR

Face au repositionnement stratégique de concurrents comme Meta, qui se concentre désormais sur les lunettes connectées (Meta Ray-Ban Display) plutôt que sur une suite immédiate à sa gamme Quest, Valve pourrait tirer son épingle du jeu auprès des utilisateurs exigeants. L’ambition est claire : proposer un produit premium taillé pour la performance ludique et susceptible de séduire une communauté déjà conquise par les succès récents comme le Steam Deck.

À ce stade, difficile toutefois d’obtenir une date officielle ou une fiche technique complète. La marque entretient habilement le suspense. Reste donc à surveiller les prochaines annonces qui pourraient enfin lever le voile sur ce projet attendu — et pourquoi pas marquer un tournant dans l’histoire récente de la réalité virtuelle gaming.