Meta dévoile Horizon TV, sa plateforme de streaming dédiée aux casques VR Quest

Meta dévoile une nouvelle plateforme de streaming vidéo baptisée Horizon TV, spécialement conçue pour ses casques de réalité virtuelle Quest. Cette initiative vise à enrichir l'expérience immersive des utilisateurs en centralisant différents contenus audiovisuels accessibles directement en VR.

Tl;dr

sur Quest. Partenariats exclusifs avec Universal Pictures et Blumhouse.

Nouvelles fonctionnalités immersives et liste de suivi personnalisée.

Un nouveau virage pour la vidéo immersive

En marge de la présentation de ses nouvelles lunettes connectées, les Ray-Ban Meta Display, lors de l’événement Connect, Meta a dévoilé une évolution majeure pour les amateurs de vidéo sur ses casques de réalité virtuelle. Désormais, un hub baptisé Horizon TV rassemblera au sein d’une seule interface les services de streaming phares comme Prime Video, Peacock, ou encore Disney+ avec ses déclinaisons Hulu et ESPN. Un mouvement stratégique qui positionne clairement la marque face à la concurrence grandissante dans l’univers de l’immersion vidéo.

L’expérience utilisateur repensée

Sur l’image partagée par Meta, on découvre une interface intégrant des tuiles d’applications de streaming accompagnées de recommandations personnalisées, générées visiblement par des algorithmes maison. Ce système permettrait d’ajouter facilement des contenus à une liste de suivi centralisée — accessible directement depuis le hub. L’utilisateur pourra donc composer, selon ses abonnements, une sélection sur-mesure mêlant films, séries, sports ou encore musique. Notons qu’un onglet « Immersive » promet d’aller plus loin en matière d’expérience sensorielle.

Cinéma 3D et contenus exclusifs

Meta, en s’alliant à des acteurs majeurs tels que Universal Pictures et Blumhouse, propose aussi la diffusion de films comme « The Black Phone » ou « M3GAN », enrichis d’effets 3D optimisés pour les casques Quest. Cette démarche fait écho aux partenariats établis par d’autres géants – citons celui entre Apple, Disney, et le Vision Pro – mais Horizon TV annonce déjà une exclusivité : un extrait en 3D du prochain film « Avatar » sera proposé en avant-première.

Mises à jour techniques et perspectives d’avenir

Parallèlement au lancement du hub, des améliorations techniques sont attendues : disparition du letterboxing et adaptation automatique du format d’affichage selon le ratio original des œuvres visionnées. Si plusieurs points restent encore flous — notamment la compatibilité précise avec les différentes versions du casque Quest ou la date exacte du déploiement — ces nouveautés devraient séduire les utilisateurs désireux d’une expérience plus fluide.

Pour résumer cette actualité :

L’arrivée d’une plateforme centralisée pour le streaming sur Quest.

L’enrichissement de l’offre via des contenus immersifs et exclusifs.

L’amélioration continue pour rivaliser avec les solutions haut de gamme telles que le Vision Pro.

Bien que certains détails restent encore sous embargo, tout laisse penser que ce tournant stratégique pourrait bien redéfinir l’expérience vidéo en réalité virtuelle.