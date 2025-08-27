Project Moohan, le pari premium de Samsung sur la réalité mixte

Le casque XR Project Moohan de Samsung promet une expérience XR premium pour concurrencer Apple Vision Pro et Meta Quest.

Tl;dr Samsung pourrait lancer son casque XR Project Moohan dès le 13 octobre 2025 en Corée du Sud, avec une présentation attendue fin septembre.

Proposé entre 1800 et 2900 dollars, l’appareil vise à concurrencer l’Apple Vision Pro, mais son prix élevé soulève des doutes sur son adoption grand public.

Avec seulement 100.000 unités prévues en 2025 et une concurrence agressive (Meta, Valve, Xreal), la stratégie premium de Samsung reste incertaine face à un marché en pleine bataille.

Lancement imminent pour le casque XR de Samsung ?

À l’automne, la compétition sur le marché des casques de réalité mixte pourrait bien s’intensifier. Selon les informations relayées par le média sud-coréen Newsworks, le très attendu Project Moohan de Samsung serait disponible à partir du 13 octobre 2025, du moins sur le territoire coréen. Une date qui coïnciderait avec un évènement « Unpacked » programmé fin septembre à Séoul, entièrement consacré à cette nouveauté.

Un positionnement tarifaire ambitieux mais risqué

Côté prix, il semble que Samsung n’ait pas choisi la facilité. D’après les mêmes sources, le casque serait commercialisé entre 2,5 et 4 millions de wons, soit environ entre 1800 et 2900 dollars américains. Un montant qui reste inférieur au très élitiste Apple Vision Pro, affiché à 3500 dollars, mais qui demeure néanmoins élevé pour séduire un large public. Certains analystes s’interrogent ouvertement : proposer un appareil dépassant les mille dollars pour un usage qualifié d’« épisodique » même par Google – c’est-à-dire limité à une ou deux heures consécutives – n’est-il pas une barrière difficilement franchissable ?

La bataille des casques s’annonce féroce

Dans ce contexte, la comparaison avec la concurrence s’impose naturellement. Sur le segment du grand public, les modèles phares comme le Meta Quest 3, vendu autour de 500 dollars (voire moins pour le Quest 3S), offrent déjà une expérience solide pour un investissement bien moindre. Même les rumeurs autour du futur casque « Deckard » de Valve, annoncé aux alentours de 1200 dollars et doté de fonctionnalités originales comme la compatibilité non-VR sur grand écran, soulignent l’écart tarifaire. Il est vrai que si l’objectif premier est d’éclipser l’Apple Vision Pro, rester sous la barre des 3000 dollars peut sembler raisonnable. Mais dans une optique de démocratisation du VR/XR, difficile d’y voir une révolution accessible.

Nouveaux horizons et perspectives concurrentielles

Pour compléter ce tableau, il convient de rappeler que Samsung, selon plusieurs fuites concordantes, ne prévoirait la vente que d’environ 100.000 unités du Moohan avant fin 2025. Une quantité relativement modeste au regard des ambitions affichées par certains rivaux. Par ailleurs, le groupe coréen préparerait également des lunettes intelligentes attendues en 2026 – certaines dotées d’un écran, d’autres non – tandis que les Project Aura signés Xreal, concurrent direct sous Android XR avec des prix bien plus abordables (autour de 649 dollars), viendront pimenter la partie dès l’an prochain.

Difficile donc de prédire si cette stratégie premium portera ses fruits face à une offre toujours plus diversifiée et agressive sur les prix…