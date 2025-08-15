Apple Vision Pro : la nouvelle génération tant attendue se dévoile – ce qu’il faut retenir

Apple prépare une mise à jour attendue pour son casque Vision Pro. Les premières informations dévoilent les principales améliorations envisagées par la marque, qui cherche à renforcer l’expérience utilisateur et à corriger certains défauts signalés depuis le lancement.

Tl;dr Une fuite révèle un processeur M5 pour Vision Pro 2

Lancement possible dès fin 2025 ou début 2026

Performances et multitâche nettement améliorés attendus

Vers une nouvelle génération pour l’Apple Vision Pro ?

Depuis deux ans, le Vision Pro d’Apple semblait s’être éclipsé, perdant peu à peu l’effervescence qui avait marqué son lancement. Pourtant, des éléments récents laissent à penser que la firme de Cupertino n’a pas dit son dernier mot. D’après des lignes de code découvertes par le site MacRumors, une référence à un nouveau processeur, le M5, a fait surface, laissant entrevoir une mise à jour imminente du casque de réalité mixte.

M5 : la promesse d’un bond technique

L’actuel Vision Pro repose sur une puce M2, épaulée par un composant R1 dédié à l’informatique spatiale. Si cette configuration permet déjà de profiter des principales fonctionnalités, elle commence à accuser le coup face aux avancées rapides observées dans le reste de la gamme — on pense notamment aux performances du MacBook Air équipé d’une puce M4. L’apparition du nom M5 dans les codes alimente donc logiquement l’espoir d’un véritable saut de puissance.

Les attentes sont nombreuses du côté des utilisateurs : avec un processeur aussi puissant que celui qu’on retrouve dans les machines capables de faire tourner « Cyberpunk 2077 », le Vision Pro 2 pourrait enfin exploiter tout son potentiel. Les usages envisagés vont bien au-delà de la simple navigation spatiale.

Nouvelles perspectives pour le multitâche et le jeu vidéo

Si la rumeur se confirmait, cette évolution matérielle bénéficierait en premier lieu au multitâche, aujourd’hui limité par quelques ralentissements lorsque plusieurs applications sont ouvertes simultanément. Mais ce n’est pas tout. Le secteur du jeu vidéo pourrait également tirer parti de ce bond technologique : la présence d’un GPU renforcé, capable d’assurer le ray tracing en temps réel, donnerait accès à des titres AAA inédits sur la plateforme – surtout avec la compatibilité annoncée avec les manettes Sense du PSVR 2.

En attendant une hypothétique révolution incarnée par des lunettes intelligentes fonctionnant sous visionOS 26 — ou même par un modèle plus abordable prévu selon certaines rumeurs pour 2028 — c’est bien dès fin 2025 ou début 2026 que la relève du Vision Pro pourrait voir le jour. À suivre…

Aperçu sur l’avenir du spatial computing chez Apple

Pour ceux qui scrutent l’innovation dans la tech, ce retour sur le devant de la scène du casque d’Apple marque peut-être un tournant stratégique. Reste toutefois une interrogation majeure : cette montée en puissance suffira-t-elle à justifier un tarif avoisinant les 3 500 dollars ? La réponse se dessinera au fil des prochains mois, à mesure que les informations filtreront depuis les équipes californiennes.