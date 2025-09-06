Steam Frame de Valve : un casque VR autonome en préparation pour concurrencer le Meta Quest ?

La prochaine innovation de Valve, baptisée « Steam Frame », semble s’orienter vers un casque de réalité virtuelle autonome, à l’image du Meta Quest. Les premières informations laissent entrevoir une stratégie ambitieuse pour concurrencer le leader du secteur.

Tl;dr Nouveau casque VR autonome Valve en préparation.

Nom « Steam Frame » lié à la réalité virtuelle.

Lancement attendu d’ici fin 2025, prix élevé pressenti.

Valve sur le point de secouer le marché de la VR ?

Au fil des années, Valve s’est taillé une réputation solide dans l’univers du hardware gaming. Aujourd’hui, les projecteurs se braquent à nouveau sur la société, alors que les rumeurs s’intensifient autour d’un nouvel appareil baptisé « Steam Frame ». Ce nom déposé récemment suscite bien des interrogations : s’agit-il simplement d’une évolution de la gamme existante ou d’une véritable percée dans le secteur de la réalité virtuelle ?

Steam Frame : un virage vers la réalité virtuelle autonome

Le bruit court avec insistance que Valve préparerait un casque VR autonome, rival potentiel du Meta Quest 3. Cette hypothèse gagne en crédibilité suite aux révélations du leaker reconnu SadlyItsBradley sur X, qui précise que l’entreprise rebaptise désormais les « Overlays » SteamVR en « Frames ». Pour de nombreux observateurs, ce changement de vocabulaire n’est pas anodin : il semble étayer l’idée que le prochain produit phare pourrait bien s’appeler le Steam Frame, et miser sur l’expérience spatiale.

En explorant plus avant les indiscrétions diffusées ces derniers mois, on apprend que ce casque — parfois désigné sous le nom de code « Valve Deckard » — serait totalement indépendant d’un PC et reposerait sur un écosystème dédié. Le tarif avancé, avoisinant les 1 200 $ (environ 950 £), laisse entrevoir un positionnement premium… mais sujet à fluctuation selon les taxes et l’évolution du marché.

Nouveaux contrôleurs et connectivité sans fil : vers une offre complète ?

De multiples fuites mentionnent également des manettes inédites baptisées Roy VR controllers, prêtes à accompagner ce futur casque. Parmi les options techniques envisagées, certains évoquent un dongle SteamVR Link Wireless, conçu pour connecter sans fil le « Steam Frame » à un PC et ainsi garantir une qualité optimale pour les jeux VR exigeants.

Pour ceux qui aiment avoir tous les éléments en main, voici ce qui se dessine :

Lancement possible du Steam Frame d’ici fin 2025.

Cible : expérience immersive sans contrainte matérielle extérieure.

Prix élevé par rapport à la concurrence directe.

Un calendrier chargé pour la réalité virtuelle grand public

Difficile de ne pas noter que la concurrence s’organise aussi. Tandis qu’un certain Samsung Project Moohan est annoncé à un tarif encore supérieur (1 800 $ attendus), la perspective d’un Meta Quest 4 commence déjà à agiter la communauté tech. Dans ce contexte, l’arrivée prochaine du « Steam Frame » promet de raviver la bataille autour de la réalité virtuelle autonome, tout en laissant planer quelques incertitudes sur sa compatibilité avec l’écosystème SteamOS et ses spécificités techniques – résolution espérée d’au moins 1440p et rafraîchissement à 120 Hz en tête.

Il ne reste plus qu’à attendre que Valve sorte officiellement de son silence pour confirmer ou infirmer ces fuites… et lever enfin le voile sur ce que sera vraiment son prochain grand pari technologique.