Valve Fremont : la console de salon qui pourrait relancer SteamOS

Fremont pourrait devenir la prochaine console de salon emblématique de Valve.

Tl;dr Valve travaillerait sur une console de salon nommée Fremont, complémentaire au Steam Deck et potentiellement commercialisée avant fin 2025.

Les performances supposées combinent un processeur AMD puissant avec un GPU vieillissant et 8 Go de RAM, suscitant des questions sur le positionnement de l’appareil.

Fremont s’inscrit dans l’héritage des Steam Machines de Valve.

Une nouvelle console de salon signée Valve ?

L’univers du jeu vidéo pourrait bientôt accueillir une nouveauté inattendue. Plusieurs indices récents laissent penser que Valve, déjà créateur du très populaire Steam Deck, planche sur un projet de console de salon baptisé pour l’instant « Fremont ». Ce qui intrigue particulièrement, c’est que cette rumeur intervient alors que la communauté attendait plutôt une nouvelle version du Steam Deck pour concurrencer la Nintendo Switch 2 ainsi que les ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally.

Des performances qui suscitent des interrogations

Les spécifications techniques supposées de ce futur appareil de Valve ont émergé à la faveur d’une fuite relayée par le leaker spécialisé VR SadlyItsBradley. D’après ses révélations, la machine embarquerait un processeur AMD personnalisé — modèle 1772 à six cœurs et douze threads — basé sur l’architecture Zen 4, nettement plus performant que celui du Steam Deck. Les benchmarks évoqués affichent un score multi-cœur de 7 451, soit presque le double de la génération actuelle.

Mais un détail surprend : alors que l’on pouvait espérer une montée en gamme globale, la partie graphique reposerait sur un GPU dédié Radeon RX 7600, plutôt vieillissant dans l’écosystème PC actuel. Qui plus est, seulement 8 Go de mémoire seraient embarqués, contre 16 pour le Steam Deck. Si ces informations se confirment, elles pourraient laisser perplexe quant au positionnement exact de Fremont. Un prototype serait actuellement testé chez le constructeur Quanta, ce qui suggère une phase de validation technique. A noter que « Galileo » serait le nom de code d’une version allégée de Fremont.

L’héritage des Steam Machines

Le projet rappelle immanquablement les ambitions passées de Valve avec les « Steam Machines », lancées il y a plus d’une décennie. Faute d’un soutien massif et handicapées par un contrôleur controversé, elles n’avaient pas rencontré leur public. Aujourd’hui, l’environnement technologique a changé : SteamOS s’invite sur davantage d’appareils et la réalité virtuelle occupe une place grandissante dans la stratégie de la société.

À noter également : Fremont pourrait être commercialisée en même temps qu’un tout nouveau casque VR — le très attendu Deckard, ainsi qu’une nouvelle génération de contrôleurs.

Valve prêt à surprendre la communauté Steam

Reste une inconnue majeure : quand ce mystérieux boîtier débarquera-t-il ? Selon les rumeurs avancées par SadlyItsBradley, un lancement concomitant avec le casque VR Deckard serait envisageable avant fin 2025. Pour l’heure, il faudra rester attentif aux prochaines fuites ou annonces officielles, alors que l’écosystème Steam s’étend rapidement. Une chose est sûre : si Fremont voit bien le jour dans cette configuration, il fera sans nul doute débat au sein des joueurs attachés à l’innovation signée Valve.