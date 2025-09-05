Nouvelles critiques contre les lunettes connectées Meta Ray-Ban : la question de la vie privée relancée

Les lunettes connectées développées par Meta en collaboration avec Ray-Ban sont à nouveau au centre des critiques après un nouvel incident. Cette situation relance le débat sur les attentes légitimes en matière de vie privée autour de ces objets connectés.

Un malaise naissant dans les instituts de beauté new-yorkais

Dans l’agitation d’un spa new-yorkais, une cliente a récemment vécu un moment d’inconfort inédit. Durant une séance d’épilation au European Wax Center, cette habituée a remarqué que son esthéticienne portait des lunettes Ray-Ban Meta. Un détail qui pourrait paraître anodin, mais qui a tout changé : la jeune femme, également influenceuse sur TikTok, s’est rapidement interrogée sur la possibilité d’être filmée à son insu pendant cette prestation particulièrement intime.

La professionnelle lui aurait assuré que les lunettes n’étaient pas chargées et servaient uniquement de correction visuelle. Pourtant, le doute s’est installé, alimentant une discussion animée sur la frontière entre technologie et vie privée.

Smart glasses : retour du spectre de la surveillance

Ce n’est pas la première fois que les objets connectés sèment le trouble dans l’espace public. Les souvenirs du lancement des Google Glass planent encore : à l’époque déjà, des clients se demandaient si leurs conversations ou gestes étaient discrètement enregistrés. Aujourd’hui, les modèles conçus par Meta jouent sur une apparence plus « mode », moins identifiable – ce qui ajoute à la confusion. Beaucoup ignorent même que ces dispositifs sont capables de filmer. Un indicateur LED est censé prévenir un enregistrement, mais il semble facile à contourner.

Dans ce contexte, certaines pratiques suscitent de nouvelles interrogations : il y a cinq ans déjà, des usagers rapportaient sur Reddit l’utilisation de tablettes équipées de caméras lors de prestations similaires dans ce même centre d’esthétique.

Les inquiétudes grandissent autour de Meta et des données personnelles

Au-delà du simple cas d’école, c’est toute la politique de confidentialité du groupe Meta qui soulève des interrogations croissantes. En 2023, le géant californien a écopé d’une amende record de 1,3 milliard de dollars dans l’Union européenne, sanctionné pour sa gestion opaque des données collectées via ses plateformes.

Les démêlés judiciaires s’accumulent : en ce moment même, une action collective vise Meta pour avoir prétendument recueilli sans consentement des informations médicales grâce à son outil Pixel. Selon Reuters, les avocats du groupe chercheraient d’ailleurs à éviter une audition directe de Mark Zuckerberg.

Données sensibles et intelligence artificielle : un cocktail explosif ?

Meta ne cache plus ses ambitions : entraîner ses modèles d’intelligence artificielle réclame toujours plus d’informations personnelles. Or, avec ses lunettes connectées dont le micro et la caméra restent activés (sauf si certaines options sont désactivées), la frontière entre innovation et intrusion devient ténue. Les utilisateurs peuvent difficilement savoir quand ils sont observés — ou enregistrés.

Pour résumer cette situation complexe :

L’absence de transparence technique accentue les craintes.

L’intérêt commercial pour nos données reste fort.

L’équilibre entre confort technologique et respect fondamental de la vie privée demeure précaire.

Un constat s’impose : alors que la technologie progresse à grands pas, notre capacité à fixer ses limites reste largement à inventer.