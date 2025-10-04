Apple : des lunettes connectées attendues plus tôt que prévu, lancement pressenti dès 2026

Selon de récentes informations, Apple pourrait présenter ses lunettes connectées dès 2026. Cette innovation, très attendue par les adeptes de la marque, marquerait une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple sur le marché des objets intelligents.

Tl;dr Apple privilégie ses lunettes connectées aux dépens du Vision Air.

L’annonce attendue en 2026, lancement possible en 2027.

Objectif : rivaliser avec les lunettes Meta Ray-Ban.

Apple accélère sur les lunettes connectées

En coulisse, le projet de lunettes connectées Apple prend une nouvelle ampleur. Selon des sources proches du dossier citées par Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino aurait relégué au second plan le développement du casque Vision Air. L’intention est claire : concentrer ses efforts sur une première paire de lunettes intelligentes, pensées pour rivaliser frontalement avec les célèbres Ray-Ban Meta AI Glasses. Un revirement qui traduit l’urgence d’investir un marché en pleine effervescence, dominé jusqu’ici par Meta, pionnière dans la fusion entre réalité augmentée et intelligence artificielle.

Lancement progressif envisagé dès 2026

À l’écoute des bruits de couloir, l’agenda s’affine. Contrairement à ce que laisse parfois croire le rythme effréné des sorties – comme pour la gamme iPhone 17 – les nouveautés radicales suivent chez Apple un tempo plus étiré. Les fameuses lunettes pourraient ainsi être annoncées lors d’une édition future de la conférence annuelle WWDC, potentiellement dès 2026, mais leur commercialisation n’interviendrait pas avant l’année suivante. Ce calendrier rappelle celui du Vision Pro, présenté en juin 2023 puis lancé en février 2024. Si ce schéma se confirme, il faudra donc patienter avant de voir ces nouvelles lunettes débarquer en boutique.

Nouvelles fonctionnalités et intégration poussée de l’IA

Ce produit phare ne viendra pas seul : il devrait s’accompagner d’un tout nouvel environnement logiciel, conçu sur-mesure pour exploiter pleinement les capacités des lunettes. La conférence WWDC est traditionnellement axée sur le logiciel ; pourtant, c’est là qu’Apple avait surpris son monde en révélant le Vision Pro. En parallèle, une refonte majeure de Siri, attendue au printemps prochain, pourrait offrir un contrôle vocal avancé : prise de photos, vidéos ou appels mains-libres deviendraient alors accessibles d’un simple ordre oral.

Pour clarifier ce que promet ce virage stratégique, voici quelques usages envisagés :

Piloter ses lunettes par commande vocale,

Capturer des contenus photo/vidéo sans utiliser ses mains,

Profiter d’une interface AR enrichie par l’intelligence artificielle.

Pendant ce temps… la concurrence reste féroce

Reste que la date exacte d’annonce demeure incertaine – tout comme la présence effective des lunettes lors du WWDC 2026. Des analystes tels que Ming-Chi Kuo évoquent une sortie possible en 2027. Par ailleurs, si le casque léger Vision Air semble mis au placard, la rumeur enfle autour d’un nouveau modèle de Vision Pro équipé d’une puce M5, qui pourrait sortir dès octobre selon certains indices issus de l’autorité américaine FCC.

Sur un marché déjà convoité par des acteurs comme Meta, et alors que l’offre s’étoffe aussi chez Samsung côté Android XR, l’arrivée prochaine des smart glasses estampillées pomme croquée aiguise toutes les attentes — mais aussi bien des questions.