Apple Vision Pro 2 : une mise à niveau majeure en préparation, voici l’essentiel à retenir

Le prochain casque Apple Vision Pro 2 devrait bénéficier d’une amélioration majeure, selon plusieurs sources. Cette mise à jour attendue pourrait renforcer l’attrait de l’appareil, alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des technologies immersives.

Tl;dr Nouveau R2 chip prévu pour Apple Vision Pro 2.

prévu pour Apple Vision Pro 2. Sortie attendue en 2026, boost de performances annoncé.

Rumeurs d’un modèle plus léger et design repensé.

Vers une évolution majeure pour l’Apple Vision Pro ?

Malgré l’absence remarquée de toute mention du Vision Pro lors de la récente présentation de l’iPhone 17, les spéculations n’ont cessé d’enfler autour du prochain casque de réalité mixte signé Apple. Un nouvel élément alimente désormais cette attente : selon le quotidien taïwanais Commercial Times, relayé par MacRumors, une mise à jour substantielle serait en préparation pour 2026. Au centre des discussions, un tout nouveau composant : la puce R2, dédié au traitement des entrées.

Nouveautés techniques attendues

Actuellement, le Vision Pro repose sur la puce maison M2, épaulée par le processeur spécifique R1. D’après la communication officielle d’Apple, ce dernier « gère les flux issus de douze caméras, cinq capteurs et six microphones afin d’offrir une expérience immersive en temps réel à l’utilisateur ». Le résultat ? « L’affichage est actualisé en seulement 12 millisecondes — huit fois plus vite qu’un clignement d’œil. »

La perspective d’un passage à la gravure en 2 nm grâce à TSMC, évoquée pour le futur R2 (et aussi pour les supposés A20 d’iPhone et M6 de Mac), laisse entrevoir une montée en puissance significative. À ce stade, peu d’informations filtrent sur l’architecture exacte du R1, mais il s’agirait déjà d’une technologie en 3 nm, héritée des avancées inaugurées avec l’A17 Pro et promise au M5.

Difficile toutefois de ne pas remarquer la fébrilité ambiante sur le calendrier. Des voix anonymes murmurent qu’un événement pourrait survenir dès octobre prochain, au cours duquel pourraient être dévoilés un nouveau MacBook Pro M5 ainsi qu’un Vision Pro doté lui aussi du M5. Prudence néanmoins, tant ces rumeurs restent fragiles.

Au-delà des composants internes, nombre d’utilisateurs pointent déjà le besoin d’une véritable évolution ergonomique. C’est également l’avis de John Gearty, fondateur de PulseJet Studios et ancien responsable ingénierie chez Apple. Selon lui, « la révision matérielle reste indispensable pour élargir l’adoption du casque AVP ; beaucoup reprochent son poids et son encombrement après plusieurs heures d’utilisation. » Il n’hésite pas à évoquer la possibilité séduisante d’un hypothétique « Apple Vision Air », qui marquerait un tournant autant technique qu’esthétique.

L’industrie sous pression concurrentielle

La course technologique s’intensifie alors que des acteurs comme Meta, ou encore des spécialistes tels que GoPro via leurs nouveaux dispositifs connectés, multiplient les annonces. Voici quelques innovations récentes qui alimentent la dynamique du secteur :

Meta Hyperspace : numérisation du réel vers le Metaverse.

numérisation du réel vers le Metaverse. Oakley Meta Vanguard : GoPro confronté à une nouvelle concurrence.

GoPro confronté à une nouvelle concurrence. Ray-Ban Meta Gen 2 : lunettes connectées à intelligence artificielle intégrée.

Si les informations autour du futur Vision Pro restent parcellaires, elles traduisent l’intense rivalité qui règne désormais autour des technologies immersives haut-de-gamme.