Certaines couleurs d’iPhone 17 se rayent plus vite que les autres

Le design audacieux de l’iPhone 17 d'Apple pourrait se payer au prix de la durabilité.

Des rayures qui inquiètent les utilisateurs

Après des débuts déjà marqués par divers écueils, le nouveau iPhone 17 attire l’attention… et pas toujours pour les bonnes raisons. Plusieurs utilisateurs, relayés par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, signalent que certains modèles arborant des couleurs foncées – notamment le Deep Blue pour les versions Pro et Pro Max, ou encore le Space Black pour l’iPhone Air – semblent particulièrement vulnérables aux marques et aux rayures. Fait notable : ce problème n’épargne pas non plus les appareils exposés en boutique, où l’on observe déjà des traces visibles sur les téléphones présentés.

Nouveaux choix de matériaux : un pari risqué pour Apple ?

Cette sensibilité accrue pourrait bien s’expliquer par les changements opérés cette année par Apple. Le cadre des iPhone 17 Pro a troqué le titane pour un châssis monocoque en aluminium associé à une zone « Ceramic Shield » à l’arrière. Or, même si ces matériaux sont réputés solides, l’aluminium semble, d’après certains retours, bien plus sujet aux rayures – une réalité qui pourrait nuire à l’image des modèles premium de la marque. De leur côté, les iPhone Air restent dotés d’un cadre en titane et d’un dos au revêtement comparable au verre.

Selon les témoignages recueillis en France par le média Consomac, mais aussi via diverses images circulant en Chine – premier marché à avoir accueilli ces appareils –, la question demeure sur la fréquence réelle du problème ou sur une éventuelle mauvaise manipulation en boutique. Autre détail relevé par Mark Gurman : les chargeurs MagSafe utilisés dans les Apple Stores laisseraient également leur empreinte sur certains dos de téléphones.

D’autres tracas s’accumulent au lancement

Le lancement ne se limite malheureusement pas à ces soucis esthétiques. D’autres points viennent s’ajouter à la liste :

Stolen Device Protection, nouvelle fonctionnalité de sécurité sous iOS 26, perturbe actuellement le processus d’échange ou de reprise de téléphone.

Côté photo, certains exemplaires souffrent d’un bug rare affichant boîtes noires et lignes blanches sur les clichés ; un correctif logiciel est annoncé prochainement.

La situation rappelle le démarrage difficile qu’avait connu l’iPhone 16, entre problèmes d’affichage et souci de robustesse rapidement corrigés par la suite. Les teintes claires (comme orange, blanc ou or pâle) semblent quant à elles mieux résister ou simplement masquer davantage les imperfections.

L’avenir du design chez Apple remis en question ?

Si tous ces déboires devraient être résolus dans les prochaines semaines, ils soulèvent malgré tout quelques interrogations sur la stratégie matérielle adoptée par la marque à la pomme. La course à l’innovation esthétique peut-elle se concilier avec une robustesse attendue sur des produits aussi premium que l’iPhone 17 Pro ? En attendant des réponses concrètes – ou un retour massif vers la coque de protection –, certains utilisateurs préfèreront sans doute miser sur la prudence avant de succomber aux nouvelles déclinaisons foncées.