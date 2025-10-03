Protégez bien vos AirPods Pro 3 : ils sont impossibles à réparer en cas de souci

Les nouveaux AirPods Pro 3, bien que séduisants par leurs performances, s’avèrent pratiquement impossibles à réparer selon les premiers rapports. Cette difficulté pourrait compliquer la vie des utilisateurs en cas de perte ou de panne.

Tl;dr Réparabilité des AirPods Pro 3 jugée nulle par iFixit.

Composants inaccessibles à cause de la colle et du design.

L’option AppleCare+ recommandée face à l’impossibilité de réparation.

Un casse-tête pour les réparateurs

Chez Apple, la conception des nouveaux AirPods Pro 3 semble confirmer une tendance déjà bien connue : la quasi-impossibilité de réparer ces écouteurs en cas de panne. Le célèbre site spécialisé iFixit, reconnu pour ses démontages méthodiques, vient d’attribuer un score de réparabilité de zéro à cette troisième génération. Une note qui laisse peu d’ambiguïté : si vos AirPods venaient à rendre l’âme, mieux vaudra songer à un remplacement pur et simple.

Colle et composants inaccessibles : un défi technique

Plonger à l’intérieur des AirPods Pro 3 relève d’un véritable parcours du combattant. Le moindre accès requiert non seulement beaucoup de chaleur, mais aussi une extrême prudence pour éviter que le plastique ne fonde sous l’effet du décollage. Résultat, même les experts d’iFixit ont dû se résigner à causer des dégâts visibles sur la coque lors de leur tentative.

Certes, il est possible – une fois les écouteurs ouverts – d’accéder relativement facilement à la batterie, probablement le point le moins problématique du démontage. Toutefois, cette « facilité » reste toute relative puisque l’opération nécessite des outils spécialisés. Le reste s’annonce encore plus compliqué : entre rubans fragiles qui se déchirent et plastiques brisés, chaque étape compromet définitivement la réutilisation des pièces.

Bilan sur le boîtier et perspectives de réparation

Le boîtier lui-même ne fait pas mieux : la quantité de colle utilisée interdit tout démontage propre. Face à cette barrière infranchissable, les équipes ont fini par recourir au scanner pour comprendre l’organisation interne. Au final, on note quelques évolutions techniques comme la présence d’une unique batterie et moins d’aimants en terres rares ; mais tous les composants susceptibles d’être remplacés demeurent enfouis sous plusieurs couches plastiques.

Dans ce contexte, voici ce qu’il faut retenir si vous souhaitez investir dans ces écouteurs :

Soyez particulièrement vigilant avec vos AirPods Pro 3.

L’assurance AppleCare+, proposée autour de 20 $ par an ou 2 $ par mois, peut s’avérer judicieuse avec ses « réparations illimitées » pour dégâts accidentels.

Une casse ou panne rime presque toujours avec achat neuf.

Soutenabilité et contradiction apparente

Difficile, dès lors, de ne pas relever le contraste entre ce choix technique et les ambitions affichées par Apple en matière de durabilité environnementale. À l’heure où l’industrie multiplie les discours sur l’éco-conception et la réparabilité, ces AirPods Pro 3 semblent incarner un statu quo déconcertant : brillants technologiquement, mais toujours aussi jetables lorsqu’un souci survient.