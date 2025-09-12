AirPods Pro 3 : un élément indispensable fait défaut dans la nouvelle version

La dernière génération des AirPods Pro fait l'impasse sur un accessoire jugé indispensable par de nombreux utilisateurs. Cette absence pourrait impacter l'expérience quotidienne et obliger certains acheteurs à se tourner vers des solutions alternatives.

Tl;dr Les nouveaux AirPods Pro 3 sont livrés sans câble USB-C.

Apple poursuit sa stratégie de réduction des accessoires inclus.

Cela peut compliquer la vie aux utilisateurs d’anciens appareils.

Un câble absent, un choix assumé

Au moment où l’on déballe les tout nouveaux AirPods Pro 3, l’évidence saute aux yeux : la célèbre boîte d’Apple ne contient plus de câble USB-C. Ce détail, pourtant anodin en apparence, suscite déjà les interrogations. Pour ceux qui précommandent ces écouteurs premium, la surprise pourrait être au rendez-vous dès l’ouverture du packaging, laissant certains perplexes face à cette absence.

Une tendance minimaliste qui se confirme

Ce n’est pas une première pour Apple. La marque à la pomme a déjà supprimé le chargeur secteur de ses iPhone et omis d’inclure le câble avec les précédents AirPods 4. Un rapide coup d’œil à la page officielle du produit sur l’Apple Store suffit à confirmer cette politique : il n’y a tout simplement aucun câble fourni avec ces nouveaux écouteurs. Cette orientation s’inscrit dans une logique de réduction des accessoires, arguant que la majorité des clients disposent déjà d’un arsenal suffisant de câbles compatibles.

Une exclusion qui interroge certains utilisateurs

Cependant, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Ceux qui utilisent encore une ancienne génération d’AirPods Pro ou un iPhone 13, par exemple, n’ont peut-être jamais eu entre les mains ce fameux câble USB-C. Leur collection personnelle ne comprend souvent que des câbles Lightning, désormais incompatibles avec ces nouveaux modèles. Résultat : il faudra acheter séparément cet accessoire devenu indispensable, ce qui alourdit le coût total – déjà élevé – des écouteurs.

Pour résumer concrètement les implications pour les consommateurs :

Sauf si vous avez récemment acquis un appareil USB-C, attendez-vous à devoir investir dans un nouveau câble.

Bilan : choix écologique ou complication superflue ?

La volonté affichée par Apple d’alléger ses emballages séduit certains adeptes du minimalisme technologique et répond aux exigences écologiques actuelles. Toutefois, cette approche pourrait bien laisser perplexe une partie du public, notamment ceux qui renouvellent leur matériel moins fréquemment. Si l’intention est louable sur le papier, on ne peut s’empêcher de se demander si l’expérience utilisateur n’en pâtit pas… même légèrement.