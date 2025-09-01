Ce qu’Apple pourrait dévoiler pour les AirPods Pro 3 lors de son prochain événement

À l’approche du prochain événement Apple, les spéculations s’intensifient autour des AirPods Pro 3. Attendus avec des nouveautés notables et une possible date de lancement imminente, ces écouteurs suscitent déjà l’attention des passionnés de technologie.

Nouveaux AirPods Pro 3 : vers une annonce imminente ?

Depuis plusieurs semaines, la sphère tech bruisse de rumeurs persistantes : la présentation prochaine des très attendus AirPods Pro 3 pourrait bien intervenir lors du grand rendez-vous annuel organisé par Apple. Près de trois ans se sont déjà écoulés depuis la sortie des AirPods Pro 2, et l’impatience monte chez les adeptes de la marque à la pomme. De nombreux indices, relayés notamment par le réputé journaliste Mark Gurman, semblent converger vers une annonce simultanée avec les nouveaux iPhone 17 et Apple Watch. D’ailleurs, à mesure que l’échéance approche, les fuites liées au design et aux fonctionnalités des futurs écouteurs s’intensifient.

Des évolutions attendues… mais encore mystérieuses

Si les informations officielles se font attendre, plusieurs éléments filtrent déjà dans l’écosystème Apple. Les rumeurs évoquent ainsi un boîtier inspiré des AirPods 4, qui remplacerait le bouton d’appairage par une surface tactile – un choix qui n’a pas fait l’unanimité sur le modèle précédent. Pour cette nouvelle génération « Pro », la marque pourrait donc miser sur une finition plus haut de gamme. Autre nouveauté pressentie : l’intégration d’un capteur de fréquence cardiaque directement dans les écouteurs, à l’image de ce qu’a proposé Beats avec ses Powerbeats Pro 2 (un dispositif perfectible jusque-là). En attendant confirmation officielle lors du show californien, d’autres pistes circulent également parmi lesquelles :

Des branches redessinées pour un confort optimisé.

Une amélioration sensible des commandes tactiles.

Le flou demeure toutefois sur d’éventuelles autres innovations majeures.

Aucune mise à jour pour les AirPods Max cette année

En parallèle, ceux qui espéraient une seconde version des célèbres AirPods Max, les casques haut de gamme d’Apple, devront patienter encore longtemps. Les rumeurs initiales ont finalement laissé place au scepticisme : selon les dernières informations relayées par Gurman, la version USB-C actuelle séduit certes certains utilisateurs fidèles, mais ne rencontre pas un succès commercial suffisant pour justifier une nouvelle édition en 2025. C’est donc du côté des écouteurs intra-auriculaires que toute l’attention se porte.

Perspectives et calendrier probable

Pour ce qui est de la disponibilité réelle en magasin, il faudra probablement compter sur un délai identique à celui observé pour les iPhone récents : quelques semaines, voire deux ou trois mois après l’annonce officielle. Reste désormais à savoir si ces nouveautés seront à la hauteur de l’attente nourrie par les amateurs de technologies audio. Une chose est sûre : tous les regards seront braqués sur Cupertino lors du prochain événement « Awe-dropping » annoncé par Apple. Rendez-vous le 9 septembre !